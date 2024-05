Izraelská armáda: V Pásme Gazy bola otvorená nová poľná nemocnica

Tel Aviv 12. mája (TASR) – V centrálnej časti Pásma Gazy bola otvorená nová poľná nemocnica prevádzkovaná mimovládnou organizáciou International Medical Corp. Vyplýva to zo sobotného vyhlásenia izraelskej armády (IDF). TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Personál poľnej nemocnice bude tvoriť medzinárodný tím 150 zdravotníkov. Desiatky jej lôžok možno využiť na urgentné zákroky aj bežnú liečbu," uvádza vyhlásenie armády.



Izrael, ktorý sa ocitá pod neustále sa stupňujúcim medzinárodným tlakom, tvrdí, že zvyšuje množstvo humanitárnej pomoci prúdiace do Pásma Gazy. Od vypuknutia vojny začiatkom októbra minulého roku bolo v Pásme Gazy otvorených sedem ďalších nemocníc.



Vojna v Gaze sa začala útokom militantov hnutia Hamas i ďalších palestínskych zoskupení na územie Izraela 7. októbra 2023. Zahynulo pritom takmer 1200 ľudí, väčšinou civilistov Izrael reagoval odvetnou vojenskou ofenzívou do Pásma Gazy, pri ktorej prišlo podľa údajov gazského ministerstva obrany doposiaľ o život takmer 35.000 ľudí, väčšinou civilistov.