Utorok 12. máj 2026
IDMC: Konflikty spôsobili viac vnútorného vysídlenia ako katastrofy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ženeva 12. mája (TASR) – Konflikty a násilie prinútili minulý rok k úteku z domova v rámci vlastných krajín po prvý raz viac ľudí ako prírodné katastrofy. Vyplýva to z utorkovej výročnej správy Monitorovacieho centra pre vnútorné vysídlenie (IDMC), informuje TASR podľa agentúry DPA.

Centrum registruje za rok 2025 celkovo 32,2 milióna vysídlení v dôsledku konfliktov a násilia, čo je o 60 percent viac ako v roku 2024. Takmer dve tretiny sa týkajú Iránu a Konžskej demokratickej republiky.

Prírodné pohromy, ako sú záplavy a silné cyklóny, zapríčinili 29,9 milióna vysídlení, o 35 percent menej než rok predtým. Tieto čísla nezodpovedajú počtu postihnutých ľudí, pretože jeden človek môže byť vysídlený v priebehu roka aj viackrát, vysvetlila DPA.

Vysídlenie znamená, že niekto musí utiecť zo svojho domova v dôsledku nebezpečenstva. IDMC zaznamenáva počty ľudí, ktorí utekajú a hľadajú útočisko v rámci svojej krajiny. Ide o tzv. vnútorne vysídlených, nie ľudí, ktorí utekajú do zahraničia.

Mimovládne centrum IDMC založila v roku 1998 humanitárna organizácia Nórska rada pre utečencov (NRC). Pre vlády a OSN je jedným z najdôležitejších zdrojov údajov, analýz a správ o vnútorne vysídlených. Upozorňuje, že vzhľadom na nedostatok financií sa spoľahlivosť údajov znižuje.

Vlani nežilo v dedinách alebo mestách, z ktorých pochádzajú, celkovo 82,2 milióna ľudí, uviedlo IDMC. V roku 2024 to bolo 83,5 milióna ľudí. Väčšina vysídlených žila v Sudáne, Kolumbii, Sýrii, Jemene a Afganistane.

Generálny tajomník NRC Jan Egeland v utorkovom vyhlásení kritizoval „celosvetové zlyhanie pri prevencii konfliktov a základnej ochrane civilného obyvateľstva“. „Takto to ďalej nemôže pokračovať,“ varoval.
