Podľa iDNES.cz Zemanovho hovorcu Ovčáčka previezli do nemocnice

Praha 18. decembra (TASR) - Hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček mal byť v noci na piatok prevezený do nemocnice. Podľa webu aktu.cz pri prevoze asistovala polícia, pretože bol opitý a agresívny. Pre spravodajský server iDNES.cz to taktiež potvrdil dobre informovaný zdroj z okolia hradnej kancelárie.



"Bolo to v piatok okolo tretej hodiny rannej. Môžem potvrdiť, že policajti vyrážali na oznámenie do ulice Dělnická v pražských Holešoviciach, kde sa nachádzal muž vo vozidle taxislužby a odmietal vozidlo opustiť," povedal hovorca pražskej polície Richard Hrdina.



Podľa jeho slov po príchode na miesto policajti zistili, že muž je značne pod vplyvom alkoholu. "Následne ho privolaná záchranná služba previezla do nemocnice na vyšetrenie. Išlo o muža ročník 1979," dodal.



Ovčáček sa narodil 13. januára 1979, píše iDNES.cz. Zdroj z okolia Hradu serveru následne potvrdil, že išlo o Jiřího Ovčáčka.



Zásah potvrdila i hovorkyňa pražskej záchranky Jana Poštová s tým, že muža previezli do pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) na vyšetrenie.



Redakcia iDNES.cz požiadala Ovčáčka o vyjadrenie, ten doteraz nereagoval.



Jiří Ovčáček chýbal na piatkovom ceremoniáli, počas ktorého český prezident Miloš Zeman menoval na zámku v Lánoch ministrov novej vlády Petra Fialu, všíma si na svojom webe česká televízia CNN Prima news.