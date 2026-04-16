Štvrtok 16. apríl 2026
IEA: Európa má letecké palivo asi na šesť týždňov

Výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol. Foto: TASR/AP

Výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol upozornil na míňajúce sa zásoby leteckého paliva a varoval pred potenciálnym rušením letov, ak dodávky ropy zostanú zablokované.

Autor TASR
Paríž 16. apríla (TASR) - Medzinárodná energetická agentúra (IEA) tvrdí, že zásoby leteckého paliva Európe vystačia na „približne šesť týždňov“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol upozornil na míňajúce sa zásoby leteckého paliva a varoval pred potenciálnym rušením letov, ak dodávky ropy zostanú zablokované. Birol situáciu označil za „najväčšiu energetickú krízu, akej sme kedy čelili“. Zapríčinili ju obmedzenia dodávok ropy, plynu a ďalších dôležitých surovín cez Hormuzský prieliv v dôsledku vojny USA a Izraela s Iránom.

Situácia bude mať závažné následky na globálnu ekonomiku. A čím dlhšie to potrvá, tým horšie to bude pre hospodársky rast a infláciu vo svete,“ povedal. V dôsledku toho stúpnu „ceny benzínu, plynu a elektrickej energie,“ zdôraznil Birol pre agentúru AP, pričom podotkol, že niektoré časti sveta „to zasiahne viac ako ostatné“.

Podľa Birola od energie z Blízkeho východu závisia najmä ázijské krajiny, keď spomenul Japonsko, Kóreu, Indiu, Čínu, Pakistan a Bangladéš. „Potom to príde do Európy a Ameriky,“ skonštatoval. Ak sa Hormuzský prieliv znovu neotvorí, „môžem povedať, že čoskoro budeme počuť správy, že niektoré lety... sa môžu pre nedostatok leteckého paliva zrušiť,“ dodal Birol.
