IEA: Európa má letecké palivo asi na šesť týždňov
Výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol upozornil na míňajúce sa zásoby leteckého paliva a varoval pred potenciálnym rušením letov, ak dodávky ropy zostanú zablokované.
Paríž 16. apríla (TASR) - Medzinárodná energetická agentúra (IEA) tvrdí, že zásoby leteckého paliva Európe vystačia na „približne šesť týždňov“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol upozornil na míňajúce sa zásoby leteckého paliva a varoval pred potenciálnym rušením letov, ak dodávky ropy zostanú zablokované. Birol situáciu označil za „najväčšiu energetickú krízu, akej sme kedy čelili“. Zapríčinili ju obmedzenia dodávok ropy, plynu a ďalších dôležitých surovín cez Hormuzský prieliv v dôsledku vojny USA a Izraela s Iránom.
„Situácia bude mať závažné následky na globálnu ekonomiku. A čím dlhšie to potrvá, tým horšie to bude pre hospodársky rast a infláciu vo svete,“ povedal. V dôsledku toho stúpnu „ceny benzínu, plynu a elektrickej energie,“ zdôraznil Birol pre agentúru AP, pričom podotkol, že niektoré časti sveta „to zasiahne viac ako ostatné“.
Podľa Birola od energie z Blízkeho východu závisia najmä ázijské krajiny, keď spomenul Japonsko, Kóreu, Indiu, Čínu, Pakistan a Bangladéš. „Potom to príde do Európy a Ameriky,“ skonštatoval. Ak sa Hormuzský prieliv znovu neotvorí, „môžem povedať, že čoskoro budeme počuť správy, že niektoré lety... sa môžu pre nedostatok leteckého paliva zrušiť,“ dodal Birol.
Výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol upozornil na míňajúce sa zásoby leteckého paliva a varoval pred potenciálnym rušením letov, ak dodávky ropy zostanú zablokované. Birol situáciu označil za „najväčšiu energetickú krízu, akej sme kedy čelili“. Zapríčinili ju obmedzenia dodávok ropy, plynu a ďalších dôležitých surovín cez Hormuzský prieliv v dôsledku vojny USA a Izraela s Iránom.
„Situácia bude mať závažné následky na globálnu ekonomiku. A čím dlhšie to potrvá, tým horšie to bude pre hospodársky rast a infláciu vo svete,“ povedal. V dôsledku toho stúpnu „ceny benzínu, plynu a elektrickej energie,“ zdôraznil Birol pre agentúru AP, pričom podotkol, že niektoré časti sveta „to zasiahne viac ako ostatné“.
Podľa Birola od energie z Blízkeho východu závisia najmä ázijské krajiny, keď spomenul Japonsko, Kóreu, Indiu, Čínu, Pakistan a Bangladéš. „Potom to príde do Európy a Ameriky,“ skonštatoval. Ak sa Hormuzský prieliv znovu neotvorí, „môžem povedať, že čoskoro budeme počuť správy, že niektoré lety... sa môžu pre nedostatok leteckého paliva zrušiť,“ dodal Birol.