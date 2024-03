Agentúra pre energetiku hlási nárast emisií metánu z fosílnych palív

Paríž 13. marca (TASR) - Množstvo metánu vznikajúceho pri spaľovaní fosílnych palív dosiahlo vlani takmer rekordne vysokú úroveň, hoci technológie zamedzujúce takémuto znečisteniu sú dostupné prakticky bezplatne. TASR o tom informuje s odvolaním sa na stredajšiu správu Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA).



Vlani bolo pri výrobe a spaľovaní fosílnych palív uvoľnených takmer 120 miliónov ton emisií metánu, čo sa blíži k doposiaľ rekordným hodnotám z roku 2019. Úroveň znečisťovania metánom z fosílnych palív sa podľa autorov správy zvyšuje už tretí rok po sebe. Dve tretiny týchto emisií pochádzajú z 10 krajín vrátane USA, Ruska či Číny, kde sa metán uvoľňuje v dôsledku spaľovania uhlia, uvádza tlačová agentúra AFP.



"Emisie metánu z využívania fosílnych palív sú naďalej neprijateľne vysoké... Nie je dôvod, aby zostali také vysoké, ako sú," uviedol hlavný ekonóm IEA Tim Gould pre médiá pred zverejneným výročnej správy tejto agentúry.



Vyjadril však presvedčenie, že tento rok by mohol byť bodom zlomu - ak krajiny a spoločnosti využívajúce fosílne palivá splnia svoje sľuby o znižovaní znečistenia a prenesú ich do konkrétnych opatrení.



Zníženie emisií tohto plynu je dôležité smerom k plneniu cieľom klimatickej dohody z Paríža z roku 2015, uvádza IEA. Expert na energetiku z IEA Christophe McGlade uviedol, že približne 40 percentám z vlaňajších emisií sa dalo zabrániť bez akýchkoľvek nákladov.



Metán (CH4) je po oxide uhličitom (CO2) druhým najväčším činiteľom pri náraste globálneho otepľovania, pripomenula agentúra AFP.



Pôsobenie metánu pri zadržiavaní tepla v atmosfére je pritom oveľa silnejšie než v prípade CO2. Jeho prítomnosť je však relatívne krátkodobá. Viac než 150 krajín sveta sľubuje, že do roku 2030 zníži takéto emisie o 30 percent. Spoločnosti spracovávajúce ropu a plyn sľúbili obmedziť emisie metánu do roku 2050.



Metán má podľa Environmentálneho programu OSN zhruba 30-percentný podiel na súčasnej úrovni globálneho otepľovania. Približne 40 percent tohto plynu sa do ovzdušia uvoľňuje z prírodných zdrojov, najmä mokradí. Zvyšok je dôsledkom ľudskej činnosti.



Hlavným zdrojom je poľnohospodárstvo, kde metán vzniká pri chove dobytka a oviec a pri pestovaní ryže. Tento plyn tiež uniká z plynových potrubí v energetickom priemysle, kde je tiež zámerne vypúšťaný počas údržby.