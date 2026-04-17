< sekcia Zahraničie
IEA: Obnova energetickej produkcie na Blízkom východe potrvá dva roky
Autor TASR
Bern 17. apríla (TASR) - Potrvá približne dva roky, kým sa obnoví pôvodná produkcia energetických zdrojov na Blízkom východe, ktorú znížil konflikt v regióne, uviedol v piatok v rozhovore pre denník Neue Zürcher Zeitung šéf Medzinárodnej energetickej agentúry (IAE) Fatih Birol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Bude sa to líšiť od krajiny ku krajine. V Iraku to napríklad potrvá oveľa dlhšie ako v Saudskej Arábii. Odhadujeme však, že to celkovo zaberie približne dva roky, kým sa opäť dosiahne predvojnový stav,“ povedal Birol pre švajčiarsky denník. Podľa jeho slov trh podceňuje dôsledky dlhodobého uzavretia Hormuzského prielivu.
Dodávky ropy a plynu, ktoré boli na ceste ešte pred začiatkom vojny v Iráne, už dorazili, čím sa zmierni ich nedostatok, ozrejmil Birol. „V marci však neboli naložené žiadne nové tankery. Na ázijské trhy sa nedodali nové zásoby ropy, plynu ani palív. Táto medzera sa teraz stáva zrejmou. Ak nebude Hormuzský prieliv opäť otvorený, musíme sa pripraviť na výrazne vyššie ceny energií,“ skonštatoval šéf IAE.
„Agentúra je pripravená konať okamžite a rozhodne,“ odpovedal Birol na otázku, či by IAE mohla uvoľniť ďalšie núdzové zásoby, píše Reuters. „Zatiaľ sme o tom nerozhodli, ale určite to zvažujeme,“ povedal Birol.
