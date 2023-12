IEA:Prísľuby samitu COP28 pokrývajú len 30% potrebného zníženia emisií

Dubaj 10. decembra (TASR) - Záväzky prijaté na klimatickom samite COP28 sľubujú do roku 2030 zníženie emisií skleníkových plynov súvisiacich s energetikou len o 30 percent z potrebného množstva. Uviedla to v nedeľu Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) so sídlom v Paríži, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



"Hoci sú tieto záväzky pozitívnym krokom vpred pri riešení emisií skleníkových plynov v energetickom sektore, nestačili by ani zďaleka na to, aby sa svet dostal na cestu k dosiahnutiu medzinárodných klimatických cieľov, najmä cieľa obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia," uvádza sa v správe IEA.



Agentúra zverejnila hodnotenie nezáväzných sľubov, ktoré dali vlády, ako aj ropný a plynárenský priemysel na samite v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE). Ide o strojnásobenie energie z obnoviteľných zdrojov a zdvojnásobenie energetickej účinnosti do roku 2030, ako aj o výrazné zníženie emisií metánu.



Podľa IEA sa k záväzku týkajúcemu sa obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti prihlásilo 130 krajín. Nepodpísala sa však pod to Čína, ktorá je najväčším svetovým producentom skleníkových plynov, ako aj ďalší rozvojový gigant India a hlavní vývozcovia energie Saudská Arábia a Rusko.



Čína sa v spoločnom vyhlásení so Spojenými štátmi, ktoré tento záväzok podpísali, po rozhovoroch v Kalifornii v rámci príprav na konferenciu COP28 menej formálne zaviazala k cieľu strojnásobiť obnoviteľné zdroje energie.



Peking sa v minulosti zdráhal prijímať záväzky v takýchto vyhláseniach, ktoré neboli oficiálne prijaté v rámci OSN.



V parížskej klimatickej dohode z roku 2015 sa stanovila ambícia udržať mieru globálneho otepľovania na úrovni maximálne 1,5 stupňa Celzia nad predindustriálnou úrovňou, aby sa tak zabránilo najhorším následkom zmeny klímy vrátane rastúceho sucha, búrok a zvyšovania hladiny morí.



Pokiaľ ide o metán, približne 50 ropných a plynárenských spoločností prisľúbilo, že do roku 2030 vynuluje emisie a odstráni bežné spaľovanie.



Metán, ktorý je vysoko účinný, ale pomerne krátkodobý, je "zodpovedný" za približne jednu tretinu súčasného otepľovania spôsobeného skleníkovými plynmi - hneď za oxidom uhličitým. Okrem výroby energie je hlavným zdrojom metánu aj živočíšna výroba.



Sultán Ahmad Džábir, ktorý predsedá klimatickej konferencii OSN v Dubaji, povedal, že klimatický samit napreduje, ale "nie dostatočne rýchlo", pričom opäť vyzval zúčastnené krajiny, aby sa vzdali presadzovania svojich parciálnych záujmov.



Rokovania sú však obzvlášť napäté v súvislosti s výzvami, ktoré presadzujú ekologicky zmýšľajúce krajiny naliehajúce, aby sa postupne prestali využívať fosílne palivá. Proti tomu je ropný kartel OPEC (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu) a jeho vplyvný člen Saudská Arábia.