IFC plánuje na Ukrajine investície za takmer 2 miliardy USD

Washington/Kyjev 22. apríla (TASR) - Investičná divízia Svetovej banky predpokladá, že počas nasledujúceho 1,5 roka poskytne na projekty na Ukrajine takmer 2 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Medzinárodná finančná korporácia (International Finance Corporation - IFC) plánuje počas nasledujúcich 18 mesiacov investovať na Ukrajine v rámci jednotlivých projektov 1,9 miliardy USD (1,78 miliardy eur). Uviedla to v rozhovore pre Reuters počas jarného zasadnutia Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu (MMF) vo Washingtone oblastná manažérka IFC pre Ukrajinu Lisa Kaestnerová.



Viac než polovicu z uvedeného objemu financií plánuje poskytnúť IFC z vlastného účtu, zvyšok by mali poskytnúť partneri, ako sú západné vlády a Európska komisia. Časť z financií by mala Ukrajina získať vo forme grantov, časť však aj vo forme garancií. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zafinancovala IFC na Ukrajine projekty v celkovej hodnote 1,1 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0653 USD)