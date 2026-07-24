< sekcia Zahraničie
IFRC: Obnova po zemetrasení vo Venezuele bude trvať niekoľko rokov
Venezuelu zasiahli 24. júna dva otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 v priebehu jednej minúty.
Autor TASR
Ženeva 24. júla (TASR) - Obnova po júnovom zemetrasení vo Venezuele potrvá roky, uviedla v piatok Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC), mesiac po tejto katastrofe, ktorá si vyžiadala viac ako 5000 obetí. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Táto katastrofa zďaleka neskončila... Obnova tu bude trvať roky, nie týždne,“ vyhlásil hovorca IFRC Scott Craig. Bezprostrednými prioritami sú podľa jeho slov zdravotná starostlivosť, psychická podpora a prístup k bezpečnej pitnej vode, keďže mnohé rodiny sa pri každodenných činnostiach stále spoliehajú na balenú vodu.
„Preživší žijú v úzkosti, strachu, smútku, trpia nespavosťou a smútia za príbuznými, domovmi, pracovnými miestami a živobytím, o ktoré prišli,“ povedal Craig.
„Viac ako 5000 ľudí je mŕtvych, takmer 17.000 zranených a približne 23.000 stále žije v dočasných prístreškoch... Zdravotné strediská, školy, vodovodné systémy, elektrická sieť a kanalizácia boli zničené alebo vážne poškodené,“ dodal hovorca.
Venezuelu zasiahli 24. júna dva otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 v priebehu jednej minúty. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas. Podľa najnovších správ z utorka sa počet obetí zvýšil na 5278.
Pátracie práce pokračujú aj mesiac po zemetrasení. Hovorca IFRC skonštatoval, že zatiaľ čo bezprostredne po ňom sa pozornosť sústreďovala na záchranu životov, v súčasnosti sa zameriava na starostlivosť o preživších, humanitárnu pomoc a obnovu.
Venezuela už roky bojuje s chudobou v dôsledku zlého hospodárenia a intenzívneho tlaku zo strany Spojených štátov a ich spojencov. Tento tlak sa však čiastočne zmiernil od januára, kedy Washington v rámci špeciálnej operácie zvrhol tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Podľa AFP ale zostávajú ekonomické potreby vlády na riešenie tejto krízy stále značné.
„Táto katastrofa zďaleka neskončila... Obnova tu bude trvať roky, nie týždne,“ vyhlásil hovorca IFRC Scott Craig. Bezprostrednými prioritami sú podľa jeho slov zdravotná starostlivosť, psychická podpora a prístup k bezpečnej pitnej vode, keďže mnohé rodiny sa pri každodenných činnostiach stále spoliehajú na balenú vodu.
„Preživší žijú v úzkosti, strachu, smútku, trpia nespavosťou a smútia za príbuznými, domovmi, pracovnými miestami a živobytím, o ktoré prišli,“ povedal Craig.
„Viac ako 5000 ľudí je mŕtvych, takmer 17.000 zranených a približne 23.000 stále žije v dočasných prístreškoch... Zdravotné strediská, školy, vodovodné systémy, elektrická sieť a kanalizácia boli zničené alebo vážne poškodené,“ dodal hovorca.
Venezuelu zasiahli 24. júna dva otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 v priebehu jednej minúty. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas. Podľa najnovších správ z utorka sa počet obetí zvýšil na 5278.
Pátracie práce pokračujú aj mesiac po zemetrasení. Hovorca IFRC skonštatoval, že zatiaľ čo bezprostredne po ňom sa pozornosť sústreďovala na záchranu životov, v súčasnosti sa zameriava na starostlivosť o preživších, humanitárnu pomoc a obnovu.
Venezuela už roky bojuje s chudobou v dôsledku zlého hospodárenia a intenzívneho tlaku zo strany Spojených štátov a ich spojencov. Tento tlak sa však čiastočne zmiernil od januára, kedy Washington v rámci špeciálnej operácie zvrhol tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Podľa AFP ale zostávajú ekonomické potreby vlády na riešenie tejto krízy stále značné.