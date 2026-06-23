< sekcia Zahraničie
IFRC varuje pred možnými následkami intenzívnych horúčav v Európe
Federácia vyzvala Európanov, aby sledovali výstrahy pred horúčavami, riadili sa odporúčaniam miestnych úradov a starali sa o tých, ktorí môžu byť vystavení väčšiemu riziku.
Autor TASR
Ženeva 23. júna (TASR) - Intenzívne horúčavy, ktoré v súčasnosti sužujú Európu, sa rýchlo môžu stať otázkou života a smrti pre najzraniteľnejších členov spoločnosti, varovala v utorok Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). TASR o tom píše s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Nadchádzajúce dni predstavujú závažné zdravotné riziko,“ upozornila Mary Frielová, predstaviteľka IFRC pre klimatickú politiku.
„Pre tisíce ľudí v celej Európe sa extrémne teploty môžu rýchlo stať otázkou života a smrti, ak sa neprijmú opatrenia... IFRC naliehavo vyzýva ľudí, aby túto vlnu horúčav brali vážne a dávali pozor na tých, ktorí sú najviac ohrození, aby zachránili životy,“ dodala Frielová.
„Najextrémnejšie dôsledky“ podľa nej pociťujú zraniteľné skupiny, medzi ktoré patria starší ľudia, deti, tehotné ženy, ľudia s chronickými ochoreniami, osoby pracujúci vonku a bezdomovci.
Federácia vyzvala Európanov, aby sledovali výstrahy pred horúčavami, riadili sa odporúčaniam miestnych úradov a starali sa o tých, ktorí môžu byť vystavení väčšiemu riziku.
„Včasné konanie zachraňuje životy a vyzývame všetkých, aby konali,“ dodala Frielová.
IFRC upozornila nielen na vplyv extrémne vysokých teplôt vonku, ale aj vplyv obrovského tepla vnútri. „Teplo v interiéroch je často skrytou hrozbou, najmä pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou a zdravotnými problémami,“ vysvetlila Frielová. Teplotný stres, najmä pre takéto skupiny, bol podľa nej „smrteľným, často tichým a neviditeľným zabijakom“.
Výstrahy pred vysokými teplotami vydalo viacero krajín Európy vrátane Británie, Francúzska, Talianska či Španielska. Francúzsko v noci na utorok zaznamenalo najteplejšiu noc od začiatku meraní.
Podľa vedcov sú opakujúce sa vlny horúčav jasným znakom globálneho otepľovania a v dôsledku spaľovania fosílnych palív budú čoraz častejšie, dlhšie a intenzívnejšie.
Na klimatické zmeny poukázala aj Frielová. Spolu s extrémnymi horúčavami sa podľa jej slov stávajú významným rizikom pre verejné zdravie a „jednou z kľúčových humanitárnych výziev našej doby“.
„Nadchádzajúce dni predstavujú závažné zdravotné riziko,“ upozornila Mary Frielová, predstaviteľka IFRC pre klimatickú politiku.
„Pre tisíce ľudí v celej Európe sa extrémne teploty môžu rýchlo stať otázkou života a smrti, ak sa neprijmú opatrenia... IFRC naliehavo vyzýva ľudí, aby túto vlnu horúčav brali vážne a dávali pozor na tých, ktorí sú najviac ohrození, aby zachránili životy,“ dodala Frielová.
„Najextrémnejšie dôsledky“ podľa nej pociťujú zraniteľné skupiny, medzi ktoré patria starší ľudia, deti, tehotné ženy, ľudia s chronickými ochoreniami, osoby pracujúci vonku a bezdomovci.
Federácia vyzvala Európanov, aby sledovali výstrahy pred horúčavami, riadili sa odporúčaniam miestnych úradov a starali sa o tých, ktorí môžu byť vystavení väčšiemu riziku.
„Včasné konanie zachraňuje životy a vyzývame všetkých, aby konali,“ dodala Frielová.
IFRC upozornila nielen na vplyv extrémne vysokých teplôt vonku, ale aj vplyv obrovského tepla vnútri. „Teplo v interiéroch je často skrytou hrozbou, najmä pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou a zdravotnými problémami,“ vysvetlila Frielová. Teplotný stres, najmä pre takéto skupiny, bol podľa nej „smrteľným, často tichým a neviditeľným zabijakom“.
Výstrahy pred vysokými teplotami vydalo viacero krajín Európy vrátane Británie, Francúzska, Talianska či Španielska. Francúzsko v noci na utorok zaznamenalo najteplejšiu noc od začiatku meraní.
Podľa vedcov sú opakujúce sa vlny horúčav jasným znakom globálneho otepľovania a v dôsledku spaľovania fosílnych palív budú čoraz častejšie, dlhšie a intenzívnejšie.
Na klimatické zmeny poukázala aj Frielová. Spolu s extrémnymi horúčavami sa podľa jej slov stávajú významným rizikom pre verejné zdravie a „jednou z kľúčových humanitárnych výziev našej doby“.