Výskum súvisu medzi korupciou a nadváhou politikov získal Ig nobelovku

Washington 10. septembra (TASR) - V poradí už 31. ročník udeľovania Ig Nobelových cien, ktoré sú americkým ocenením parodujúcim Nobelove ceny, sa vzhľadom na pandémiu konalo online, nie na Harvardskej univerzite, ako to býva zvykom.



Túto cenu udeľovanú za neobvyklé alebo triviálne výsledky vedeckého výskumu udeľuje časopis Annals of Incredible Research (Anály nepravdepodobného výskumu). Komisia, ktorá o cenách rozhoduje, je zložená z nositeľov skutočných Nobelových cien, informovala v piatok agentúra AP.



V kategórii Ekonomika bola ocenená štúdia, z ktorej vyplýva, že miera korpulentnosti politikov môže byť indikátorom miery korupcie v krajine. Hlavným riešiteľom štúdie bol Pavlo Blavatskyy z Montpellier Business School, ktorý skúmal situáciu v bývalých sovietskych republikách. Zistil, že mohutnosť telesnej konštrukcie členov vlády priamo korelovala so stupňom korupcie vládneho kabinetu.



V kategórii Biológia boli vyznamenaní švédski vedci, ktorí skúmali rôzne zvuky, ktoré mačky vydávajú pri "komunikácii" s ľuďmi.



Cena za ekológiu bola udelená za komparatívnu analýzu bakteriálnych druhov v žuvačkách povypľúvaných v uliciach miest rôznych krajín. Zistilo sa pri tom, že baktérie množiace sa týchto v žuvačkách môžu ľahko prežiť dlhé obdobie.



Ig Nobelova cena za chémiu poputovala k vedcom, ktorí hľadali spojenie medzi zložením vzduchu v kinosále a filmom, ktorý sa tam v tej chvíli premieta. Cieľom štúdie bolo zistiť, či prchavé organické zlúčeniny produkované divákmi môžu detegovať mieru násilia, sexu, zlého správania, vulgarizmov a konzumáciu drog vo filme, ktorý sledujú.



V oblasti medicíny uspeli vedci z Turecka, Británie a Nemecka preukázali, že dokázali, že pri problémoch so zapchatým nosom môže byť orgazmus rovnako účinný ako niektoré antihistaminiká, ktorými sa zmierňuje opuch nosovej sliznice.



Cena v kategórii Fyzika bola udelená za pokus zistiť, prečo chodci do seba nenarážajú.



Cenu v oblasti kinetiky zároveň získali vedci, ktorí prišli na to, prečo sa chodci niekedy zrazia.



Ocenení boli aj vedci, ktorí zistili, že anestetizované nosorožce sa vrtuľníkom prepravujú bezpečnejšie a efektívnejšie, ak ležia hore nohami.



Naprázdno nevyšiel ani tím vedcov, ktorí prišli na to, ako lepšie zvládať inváziu švábov v ponorkách amerického námorníctva - ukázalo sa, že účinnejšie a lacnejšie ako tradičná fumigácia oxidmi uhlíka je používanie pesticídu dichlorvos.



Ocenená bola aj hypotéza, že brada a fúzy nie sú len momentálne štýlové a "trendy", ale môžu byť aj dôsledkom evolučného vývoja, ktorý pomáha chrániť jemné kosti tváre muža pred prípadným úderom. "Brada a fúzy pravdepodobne znižujú riziko zranenia, tržných rán a pomliaždenie pokožky a svalov tváre," konštatovali vedci.