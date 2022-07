IHR: V Iráne za posledný polrok vykonali dvakrát viac ako vlani

Oslo/Teherán 1. júla (TASR) - Počet vykonaných popráv sa v Iráne počas prvých šiestich mesiacov tohto roka viac ako zdvojnásobil v porovnaní s rovnakých časovým obdobím vlani. V piatok to uviedla nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR). TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyjadril v júni znepokojenie nad tým, že Irán začal opäť vo veľkom popravovať osoby zapojené do drogovej trestnej činnosti a ľudí z etnických menšín. Od začiatku januára do konca júna bolo v Iráne popravených obesením 251 osôb. V prvom polroku 2021 popravili len 117 odsúdených.



V Iráne sa počas uplynulých mesiacov konalo množstvo demonštrácií v súvislosti s rastom cien základných potravín a zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou.



"Niet pochýb o tom, že zvýšenie počtu popráv je zamerané na zastrašenie ľudí protestujúcich proti vládnemu režimu," uviedla organizácia IHR. Tento trend dokáže podľa nej zvrátiť len dôrazná medzinárodná reakcia a vnútroštátne kampane.



Podľa IHR bolo v Iráne od začiatku marca, keď sa v krajine spustila nová vlna demonštrácií, popravených 137 osôb vrátane šiestich žien.



Ľudskoprávni aktivisti tiež upozorňujú, že medzi ľuďmi odsúdenými v Iráne na trest smrti sa nachádzajú aj príslušníci tamojších neperzských etnických menšín, najmä Kurdov a Balúčov.



Organizácia IHR uviedla, že jej správa je založená predovšetkým na oficiálnych štatistikách a popravách potvrdených najmenej dvomi nezávislými svedeckými výpoveďami. Skutočný počet popráv v Iráne však môže byť omnoho vyšší.