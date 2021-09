V dôsledku klimatickej krízy môžu upadnúť do otroctva milióny ľudí

Londýn 20. septembra (TASR) – Milióny ľudí, ktoré budú nútené pre vážne sucho a silné cyklóny opustiť v nasledujúcich desaťročiach svoje domovy, môžu upadnúť do otroctva alebo sa stať obeťami obchodovania s ľuďmi. Vo svojej najnovšej správe to tvrdia experti z Medzinárodného inštitútu pre životné prostredie a rozvoj (IIED), ktorých v pondelok citoval webový portál denníka The Guardian.



V správe IIED a medzinárodnej neziskovej organizácie zameranej na boj proti obchodovaniu s ľuďmi sa uvádza, že klimatická kríza a zvyšujúca sa frekvencia extrémnych poveternostných katastrof vrátane záplav, sucha a rozsiahlych požiarov majú devastačný vplyv na živobytie ľudí, ktorí už žijú v chudobe, a robia ich zraniteľnejšími voči novodobým formám otroctva.



Vedci napríklad poukázali na skutočnosť, že sucho v severnej časti západoafrického štátu Ghana viedlo mladých mužov a ženy k migrácii do veľkých miest. Mnohým ženám, ktoré začali pracovať ako nosičky batožiny, hrozí, že sa stanú obeťami obchodovania s ľuďmi, sexuálneho vykorisťovania alebo sa stanú dlžníkmi. Ide o formu novodobého otroctva, keď pracovníci nesmú z práce odísť a sú vykorisťovaní, kým nesplatia dlh.



Svetová banka odhaduje, že do roku 2050 dôsledky klimatickej krízy, ako sú slabá úroda, nedostatok vody a stúpajúca hladina mora, prinútia opustiť svoje domovy viac ako 216 miliónov ľudí v šiestich regiónoch vrátane subsaharskej Afriky, južnej Ázie a Latinskej Ameriky.



Správa je podľa The Guardian jasným varovaním pre svetových lídrov pred klimatickým summitom COP26, ktorý v novembri v škótskom Glasgowe organizuje OSN. V dokumente experti vyzývajú svetové mocnosti, aby vyvinuli úsilie zamerané na riešenie otázky klímy aj novodobého otroctva.



V správe sa uvádza, že v záujme rýchleho hospodárskeho rastu a rozvoja sa neberie ohľad na porušovanie práv zamestnancov a práv migrantov.