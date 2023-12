IISS: Ozbrojené konflikty sú čoraz intenzívnejšie a dlhšie trvajú

Londýn 6. decembra (TASR) - Ozbrojené konflikty sú čoraz intenzívnejšie, dlhšie trvajú a je ťažšie ich vyriešiť. Vyplýva to z analýzy Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS) so sídlom v Londýne, zverejnenej v stredu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Rastúca dĺžka konfliktov, ktorá sa v súčasnosti odhaduje v priemere na 30 rokov v porovnaní s menej ako 20 rokmi na začiatku 90. rokov 20. storočia, podľa IISS odráža zmienený vývoj v súvislosti s nezvládnutými konflikty.



IISS ako príklad uviedol vojnu, ktorú Rusko vedie na Ukrajine s tým, že obnova krajiny je možná len s bezpečnostnými zárukami pre Kyjev, ktoré sú v nedohľadne.



"Diplomatická patová situácia a vojenská patová situácia na Ukrajine poukazujú na potenciálne dlhotrvajúci konflikt," píše IISS.



Vo všeobecnosti svet zaznamenal "nárast násilných udalostí". Inštitút vo svojej správe taktiež zdôraznil rastúci "význam neštátnych ozbrojených skupín (NSAG) ako bojujúcich strán a poskytovateľov bezpečnosti a kontroly".



Podľa IISS pokračuje trend internacionalizácie vnútorných konfliktov prostredníctvom rastúceho zapojenia tretích strán v čase, keď konkurencia medzi tradičnými, vznikajúcimi a revizionistickými mocnosťami sa zhoršuje.



"Vplyv nezápadných mocností vrátane Ruska, Číny, Iránu, krajín Perzského zálivu a Turecka prispieva k pokračujúcemu vývoju erózie demokracie, čo súvisí so zmenšujúcim sa vplyvom Západu a podporuje geopolitickú fragmentáciu tzv. globálnom juhu," dodáva IISS v správe.