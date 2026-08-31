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Ikonickú lisabonskú lanovku Glória po smrteľnej nehode postavia nanovo
K smrteľnej havárii došlo 3. septembra minulého roka po odpojení lana medzi dvoma vozňami.
Autor TASR
Lisabon 31. augusta (TASR) - Ikonickú mestskú pozemnú lanovku Elevador da Glória v Lisabone postavia nanovo. Miestny dopravný podnik Carris to vyhlásil v pondelok, takmer rok po vykoľajení lanovky na tejto trase, pri ktorom zahynulo 16 ľudí a 24 ďalších utrpelo zranenia. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Pozemná lanovka Elevador da Glória z 19. storočia s dvoma vozňami spojenými lanom patrí k technickým atrakciám Lisabonu a v letnej sezóne bola obľúbená medzi zahraničnými turistami, ktorí na nej absolvovali krátku, no malebnú cestu po strmom kopci s maximálnym sklonom 17,7 percenta.
Linku spájajúcu štvrte Restauradores a Bairro Alto využívali aj miestni obyvatelia. Je zaradená medzi národné pamiatky Portugalska. Od nehody sú však všetky tri historické linky (Glória, Bica a Lavra) odstavené. V prevádzke je len nová linka Graca.
K smrteľnej havárii došlo 3. septembra minulého roka po odpojení lana medzi dvoma vozňami. Podľa októbrovej správy z vyšetrovania lano nespĺňalo bezpečnostné štandardy. Dopravný podnik Carris, ktorý prevádzkuje mestské lanovky v Lisabone, však tvrdil, že dodržiaval všetky protokoly na údržbu.
Firma Carris, ktorú vlastní hlavné mesto, v pondelok uviedla, že začiatkom roka 2027 vypíše tender na stavbu nových pozemných lanoviek. Sprevádzkovať by ich chceli počas roka 2029.
Šéf spoločnosti Carris, Rui Pedro Gaspar Lopo, uviedol, že linka bude nová a nepôjde o „rekonštrukciu“ tejto dlhoročnej obľúbenej turistickej atrakcie. „Budúca lanovka bude nová, ale miesto zostane historické,“ povedal. „Spoločnosť Carris musí vyvinúť spoľahlivé a technicky vyspelé riešenie. Chceme moderný projekt, ktorý však zároveň posilní historickú identitu“ starej lanovky, dodal Gonxalo Reis, zástupca predsedu mestského zastupiteľstva.
Pozemná lanovka Elevador da Glória z 19. storočia s dvoma vozňami spojenými lanom patrí k technickým atrakciám Lisabonu a v letnej sezóne bola obľúbená medzi zahraničnými turistami, ktorí na nej absolvovali krátku, no malebnú cestu po strmom kopci s maximálnym sklonom 17,7 percenta.
Linku spájajúcu štvrte Restauradores a Bairro Alto využívali aj miestni obyvatelia. Je zaradená medzi národné pamiatky Portugalska. Od nehody sú však všetky tri historické linky (Glória, Bica a Lavra) odstavené. V prevádzke je len nová linka Graca.
K smrteľnej havárii došlo 3. septembra minulého roka po odpojení lana medzi dvoma vozňami. Podľa októbrovej správy z vyšetrovania lano nespĺňalo bezpečnostné štandardy. Dopravný podnik Carris, ktorý prevádzkuje mestské lanovky v Lisabone, však tvrdil, že dodržiaval všetky protokoly na údržbu.
Firma Carris, ktorú vlastní hlavné mesto, v pondelok uviedla, že začiatkom roka 2027 vypíše tender na stavbu nových pozemných lanoviek. Sprevádzkovať by ich chceli počas roka 2029.
Šéf spoločnosti Carris, Rui Pedro Gaspar Lopo, uviedol, že linka bude nová a nepôjde o „rekonštrukciu“ tejto dlhoročnej obľúbenej turistickej atrakcie. „Budúca lanovka bude nová, ale miesto zostane historické,“ povedal. „Spoločnosť Carris musí vyvinúť spoľahlivé a technicky vyspelé riešenie. Chceme moderný projekt, ktorý však zároveň posilní historickú identitu“ starej lanovky, dodal Gonxalo Reis, zástupca predsedu mestského zastupiteľstva.