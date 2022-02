Z Hollywoodu je Rams House, ikonický nápis nahradil víťaz Super Bowle

Los Angeles 15. februára (TASR) - Ikonický nápis "Hollywood" nad americkým mestom Los Angeles zmenil na pár dní vizuálnu podobu. Na počesť víťazstva tamojšieho klubu Los Angeles Rams nad Cincinnati Bengals v nedeľnom Super Bowle zámorskej ligy amerického futbalu NFL ho v pondelok prekryli slovami "Rams House" (Domov Rams - pozn.). Informoval o tom starosta LA Eric Garcetti.



"Toto mesto má najlepšie tímy a fanúšikov na svete a my sa nemôžeme dočkať, kedy ukážeme svoju hrdosť spôsobom, akým to dokáže len Hollywood," uviedol Garcetti v oficiálnom vyhlásení. Kompetentní podľa informácií agentúry DPA zabezpečili, aby dočasná zmena populárneho nápisu nemala žiadny negatívny vplyv na okolie. Výnimočný projekt financuje klub, slogan Rams House bude nad mestom vyčnievať od pondelka do stredy.



Domácich potiahol k prvému triumfu v Super Bowle po 22 rokoch rozohrávač Matthew Stafford, 34-ročný quarterback je v Rams prvý rok po príchode z Detroitu. Trofej pre najužitočnejšieho hráča Super Bowlu LVI dostal receiver Cooper Kupp, ktorý zachytil osem prihrávok pre 92 yardov a dva touchdowny.