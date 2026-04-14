< sekcia Zahraničie
Ikonický turistický chodník sa po dvoch rokoch znovu otvára
Autor TASR
Funchal 14. apríla (TASR) - Po dvoch rokoch sa na Madeire znovu otvorí ikonická turistická trasa PR1 Vereda do Areeiro, ktorá spája tri najvyššie vrcholy na ostrove. Panoramatický turistický chodník poškodil v roku 2024 lesný požiar, odvtedy musel podstúpiť nútenú uzávierku a rozsiahle bezpečnostné opatrenia, píše TASR podľa webu stanice Euronews.
Po dokončení obnovy sa čoskoro turisti vrátia na sedem kilometrov dlhú trasu, ktorá prechádza cez vrcholy Pico do Areeiro (1818 m n. m.), Pico das Torres (1851 m n. m.) a Pico Ruivo (1862 m n. m.). Zážitok z vysokohorskej turistiky sa začína na vyhliadke Pico de Areeiro a turistov potom trasa vedie cez tunely vytesané do sopečnej skaly, strmé hrebene a panoramatické vyhliadky nad oblakmi. Hovorí sa jej aj „schody do neba“. Prejsť chodník tam aj späť zaberie pri bežnom tempe zhruba sedem až osem hodín.
Turisti na Madeire za vstup na značené pešie trasy platia v tomto roku 4,50 eura na mieste (3 eurá pri rezervácii vopred) pri obmedzenom dennom limite 2000 návštevníkov. Cieľom je znížiť „dopravné zápchy“ na chodníku v rušných časoch a znížiť tlak na ekosystémy ostrova. V prípade populárnej PR1 bude poplatok 10,50 eura. Vybrané peniaze sú určené na zaistenie bezpečnosti chodníka a ochranu okolitej prírody.
Znovuotvorenie trasy PR1 Vereda do Areeiro sa zhoduje s bežeckou výzvou Madeira Island Ultra Trail, ktorá sa koná od 25. do 26. apríla 2026.
