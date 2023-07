Ilegálne deportované ukrajinské deti sa našli v bezpečí v Gruzínsku

Kyjev 20. júla (TASR) - Pätnásť ukrajinských detí, ktoré boli počas vojny na Ukrajine ilegálne deportované do Ruska, sa našli v bezpečí v Gruzínsku, oznámil predstaviteľ Kyjeva Dmytro Lubinec. Správu priniesol vo štvrtok portál britskej televízie Sky News.



Deti, ktoré boli všetky žiakmi školy v juhoukrajinskej Mykolajivskej oblasti, boli "nútene presťahované" do ruského mesta Anapa na pobreží Čierneho mora vlani v októbri, uviedol komisár ukrajinského parlamentu pre ľudské práva Lubinec.



Väčšina detí sú siroty a jedno z nich, 16-ročné dievča, si adoptovali občania USA ešte pred vypuknutím vojny, dodal komisár.



"Keď boli deti deportované z Ukrajiny, právnemu zástupcovi s pomocou adoptívnych rodičov, ktorí chceli zachrániť svoju dcéru, sa podarilo dopraviť deti do Gruzínska," opísal prípad Lubinec.



"Potom informoval o mieste pobytu žiakov naše veľvyslanectvo v Gruzínsku a mňa osobne," dodal komisár.



Vysvetlil, že deti sú stále v Gruzínsku, ale žijú v "pohodlnom dome", učia sa a dostávajú lekársku starostlivosť.



Adoptovaná tínedžerka sa už stretla so svojou americkou rodinou a sú spolu.



"Najdôležitejšie je, že deti sú v poriadku a v bezpečí," uviedol Lubinec.