Iltalehti: Fínsko 12.5. oficiálne požiada o členstvo v NATO

Helsinki 2. mája (TASR) - Fínsko sa rozhodne požiadať o členstvo v Severoatlantickej aliancii 12. mája. Informoval o tom fínsky denník Iltalehti s odvolaním sa nemenované zdroje s prostredia tamojšej vlády. Správu v pondelok prevzala aj agentúra Reuters, ktorá však nevedela bezprostredne overiť presnosť informácií. TASR už v sobotu citovala fínskeho prezidenta Sauliho Niinistöa, ktorý povedal, že do 12. mája plánuje predstaviť svoj postoj týkajúci sa vstupu krajiny do Aliancie.



Podľa denníka Iltalehti sa 12. mája uskutočnia dve formality, potrebné pre začiatok vstupu do Aliancie. Fínsky prezident najprv oficiálne oznámi svoj súhlas so vstupom do NATO, po ktorom parlamentné frakcie podporia tento postoj. Rozhodnutie vstúpiť do NATO následne prezident potvrdí na stretnutí s kľúčovými ministrami vlády.



Podľa Reuters tvrdenia denníka Iltalehti nebolo možné bezprostredne overiť, avšak agentúra pripomenula, že podľa fínskej ústavy je tamojší prezident zodpovedný za fínsku zahraničnú a bezpečnostnú politiku v spolupráci s vládnym kabinetom.



Fínsko je v otázke vstupu do Severoatlantickej aliancie v úzkom kontakte so susedným Švédskom. Obe krajiny svoju bezpečnostnú politiku prehodnocujú v súvislosti s ruskou inváziu na Ukrajinu. Šéf fínskej diplomacie Pekka Haavisto v piatok po stretnutí so švédskou ministerkou zahraničných vecí Ann Lindeovou zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby obe krajiny prijali rozhodnutia v rovnakom časovom rámci. Švédsky parlament by mal podľa očakávaní správu ohľadom smerovania bezpečnostnej politiky predstaviť 13. mája.