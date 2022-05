Iltalehti: Rusko by mohlo v piatok prerušiť dodávky plynu do Fínska

Helsinki/Moskva 12. mája (TASR) - Kľúčoví fínski politici boli varovaní, že Rusko môže v piatok zastaviť dodávky zemného plynu do krajiny. S odvolaním sa na nemenované zdroje o tom vo štvrtok informoval fínsky denník Iltalehti, ktorý citovala agentúra Reuters. Tej sa však uvedené informácie nepodarilo overiť.



"Rusko, ktoré vo vojne (na Ukrajine) neuspelo, použije svoju energetickú zbraň proti európskym krajinám. Ruská ekonomika trpí sankciami, no Rusko bude okamžite môcť vyvíjať tlak na krajiny, ktoré sú závislé od jeho fosílnej energie, najmä plynu," uviedol denník Iltalehti vo svojom úvodníku.



Správa o možnom prerušení dodávok plynu prišla v deň, keď fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová v spoločnom vyhlásení oznámili, že podporujú vstup svojej krajiny do NATO. Podľa agentúry AP toto oznámenie znamená, že Fínsko prakticky s určitosťou požiada o vstup do NATO, i keď si to bude vyžadovať ešte niektoré konkrétne kroky.



Podľa Reuters väčšina plynu používaného vo Fínsku pochádza z Ruska, avšak táto surovina predstavuje len asi päť percent ročnej spotreby energie krajiny.



Fínska vláda ešte 5. mája uviedla, že je pripravená na možnosť, že Rusko preruší dodávky plynu koncom mája ako odpoveď na odmietnutie Fínska splniť ruské požiadavky na platby za plyn v rubľoch.