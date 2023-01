Imáma z Krymu odsúdil súd v Rusku na 17 rokov väzenia

Moskva/Praha 12. januára (TASR) - Vojenský súd v ruskom meste Rostov na Done odsúdil vo štvrtok aktivistu za práva krymských Tatárov a duchovného Raifa Fevzijeva na 17 rokov väzenia. Fevzijev bol uznaný za vinného zo sprisahania s cieľom uchopiť moc a z organizovania činnosti teroristickej skupiny.



Rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) s odvolaním sa na krymských aktivistov spresnila, že prvé tri roky trestu má Fevzijev stráviť vo väzenskej cele a zvyšok vo väzenskom tábore. Súd dodal, že po prepustení bude Fevzijev ešte 18 mesiacov pod dohľadom.



Fevzijev, ktorý je imámom moslimskej komunity na Kryme, odmietol všetky obvinenia a uviedol, že prípad proti nemu bol vykonštruovaný ruskou políciou.



Zložky ruskej FSB dosadené na Krym zatkli Fevzijeva v auguste 2022 spolu s ďalšími štyrmi krymskotatárskymi aktivistami. Ich zatknutiu predchádzali policajné prehliadky ich domov, uvádza TASR na základe správy RFE/RL.



Ukrajinské vedenie vtedy zatknutie Fevzijeva a jeho druhov odsúdilo, pričom prezident Volodymyr Zelenskyj tento krok označil za hrubé porušenie ľudských práv.



Rovnaký súd v Rostove na Done odsúdil v stredu iných piatich krymských Tatárov na dlhoročné tresty odňatia slobody za členstvo v náboženskej skupine Hizb ut-Tahrir (Strana oslobodenia), ktorá je v Rusku zakázaná a označovaná za teroristickú organizáciu, ale na Ukrajine je legálna.



Od roku 2014, keď Rusko nezákonne anektovalo Krymský polostrov, stíhali ruské orgány už desiatky krymských Tatárov, a to na základe rôznych obvinení, ktoré organizácie na ochranu práv označili za vykonštruované.



Skupiny na ochranu ľudských práv a západné vlády označujú kroky Ruskom dosadených orgánov na Kryme za represie, ktoré sa zameriavajú nielen na príslušníkov komunity krymských Tatárov hovoriacich turkickým jazykom, ale aj na ďalších ľudí, ktorí sú proti anektovaniu polostrova Ruskom na základe medzinárodne neuznaného referenda.