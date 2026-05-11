Imamoglu čelí pred súdom ďalšej obžalobe z politickej špionáže
Cieľom bolo ovplyvniť volebnú kampaň v roku 2019, keď sa Imamoglu z Republikánskej ľudovej strany (CHP) stal po prvýkrát primátorom Istanbulu.
Autor TASR
Istanbul 11. mája (TASR) - V Turecku sa začalo v pondelok nové súdne pojednávanie s bývalým istanbulským primátorom Ekremom Imamoglom, ktorý je obžalovaný z politickej špionáže. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Okrem bývalého vplyvného opozičného politika sa pred súd postavia aj ďalšie tri osoby. Štátna tlačová agentúra Anadolu informovala, že istanbulská prokuratúra ich obžalovala z „politickej špionáže“. Údajne prevádzkovali zločineckú sieť a odovzdávali údaje o tureckých občanoch zahraničným spravodajským službám.
Cieľom bolo ovplyvniť volebnú kampaň v roku 2019, keď sa Imamoglu z Republikánskej ľudovej strany (CHP) stal po prvýkrát primátorom Istanbulu. Predtým boli v tejto pozícii predstavitelia strany AKP prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. CHP preto považuje tento proces za politicky motivovaný.
Obžalovaným hrozí v prípade uznania viny trest odňatia slobody 15 až 20 rokov. Všetci štyria sú momentálne vo vyšetrovacej väzbe. Imamoglu bol odvolaný z funkcie primátora Istanbulu a v marci 2025 zatknutý pre iný prípad, v rámci ktorého čelí obvineniam z korupcie.
