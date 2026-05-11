Imamoglu na súde označil obžalobu zo špionáže za absurdnú
Autor TASR
Ankara 11. mája (TASR) - Väznený istanbulský primátor Ekrem Imamoglu v pondelok na súdnom pojednávaní označil svoju obžalobu za výsmech spravodlivosti. Pred súd sa v pondelok postavil pre obvinenia z politickej špionáže, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Nebudem sa obhajovať proti takému absurdnému obvineniu zo špionáže,“ povedal Imamoglu, pričom jeho tvrdenia zverejnila na sociálnej sieti X ľudskoprávna organizácia Združenie pre mediálne a právne štúdie (MLSA), ktorá bola na pojednávaní.
Imamoglu a traja ďalší podozriví vrátane jedného novinára sú podľa obžaloby obvinení z „politickej špionáže“. Mali odovzdávať údaje o miliónoch istanbulských obyvateľov zahraničným spravodajským službám.
„Ak ide o špionáž, nech (spravodajská služba) MIT a všetky príslušné spravodajské jednotky vystúpia a ukážu národu jediný konkrétny dôkaz,“ uviedol Imamoglu.
„Táto obžaloba má 159 strán. Celé je to úplná sprostosť!... Hanbite sa, pán predsedajúci, členovia poroty,“ povedal sudcovi s tým, že si neprečítal ani jednu stranu obvinení proti nemu a ani to nemá v úmysle urobiť.
Opýtal sa tiež, či je zločin zvíťaziť vo voľbách v Istanbule alebo sa vyjadrovať k politike krajine. „Kto toto nazve prípadom špionáže? Toto je politický proces, pán predsedajúci, ktorý iniciovali tí, čo sa mi boja postaviť pri volebných schránkach,“ dodal.
Imamoglu je považovaný za najväčšieho politického oponenta prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a vo väzení je už viac ako rok. Vrátane vedenia zločineckej siete je obvinený v celkovo 142 bodoch a hrozí mu 2430 rokov väzenia.
