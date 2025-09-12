< sekcia Zahraničie
Imamoglu sa zúčastnil na pojednávaní o pochybnom získaní diplomu
Istanbul 12. septembra (TASR) - Odvolaný istanbulský starosta Ekrem Imamoglu sa v piatok dostavil do súdnej siene väznice v súvislosti s obvineniami, podľa ktorých získal svoj vysokoškolský diplom podvodom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Bývalého starostu v súdnej sieni v Silivri západne od Istanbulu privítali prítomní potleskom a ováciami. Podľa mediálnych správ sa na pojednávaní zúčastnili aj Imamogloví príbuzní, priatelia, vysokopostavení opoziční politici či bývalí spolužiaci z univerzity. Prokuratúra preňho žiada trest odňatia slobody 2,5 až 8,75 roka a zákaz politickej činnosti za údajné falšovanie úradných dokumentov.
Istanbulská univerzita v marci anulovala platnosť Imamoglovho diplomu s odôvodnením, že v roku 1990 došlo k údajným nezrovnalostiam pri jeho prestupe zo súkromnej univerzity na severe Cypru. V Turecku je vysokoškolské vzdelanie nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa osoba mohla uchádzať o prezidentský post, pripomína AP.
Následne došlo k zatknutiu starostu na základe obvinení z korupcie a pre údajné väzby na teroristov, čo vyvolalo najväčšie pouličné protesty v Turecku za uplynulých vyše desať rokov. Polícia pri raziách v súvislosti s údajnou korupciou na istanbulskej radnici zadržala takmer 70 osôb vrátane Imamoglovej sekretárky a príslušníka osobnej ochranky.
Opozičná Republikánska ľudová strana (CHP) nominovala Imamogla za svojho kandidáta v prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať v roku 2028. Kandidatúra uväzneného starostu však závisí od viacerých súdnych procesov a vyšetrovaní. Bývalý starosta je pritom hlavným politickým rivalom 22 rokov vládnuceho prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, pripomína AP.
Voči Imamoglovi vedú okrem kauzy s diplomom aj najmenej sedem ďalších trestných stíhaní. CHP tvrdí, že tieto obvinenia sú súčasťou vládnej ofenzívy zameranej na likvidáciu opozície a zaistenie funkcie pre Erdogana. Vláda tieto tvrdenia popiera a zdôrazňuje, že turecké súdy sú nezávislé.
