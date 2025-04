Imamoglu vyzval Nemecko na dodanie stíhačiek napriek svojmu zatknutiu

Istanbul 22. apríla (TASR) - Väznený turecký opozičný líder Ekrem Imamoglu v utorok apeloval na novovznikajúcu nemeckú vládu, aby napriek jeho zatknutiu neblokovala predaj stíhačiek Eurofighter Turecku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V príspevku na platforme X väznený politik uvádza, že lietadlá turecké letectvo naliehavo potrebuje. Rozhodnutie dodať stíhačky by podľa neho malo byť urobené bez ohľadu na to, kto v Turecku v súčasnosti vládne.



"Turecko nie je len (prezident Recep Tayyip) Erdogan. Turecko je väčšie ako Erdogan. Vlády prichádzajú a odchádzajú. Národné záujmy Turecka sú cennejšie ako Erdogan alebo Imamoglu,“ zdôraznil.



Imamogluova výzva budúcej nemeckej vláde pod vedením dezignovaného kancelára Friedricha Merza je reakciou na minulotýždňovú správu denníka Handelsblatt. Noviny informovali, že odchádzajúci kancelár Olaf Scholz vývoz stíhačiek Eurofighter do Turecka blokuje.



V odpovedi na otázku agentúry DPA týkajúcej sa článku v Handelsblatte nemecké ministerstvo hospodárstva a energetiky, ktoré je zodpovedné za vývoz zbraní, napísalo, že odchádzajúca vláda nebude „predbiehať rozhodnutia, ktoré prijme budúca spolková vláda v otázkach rozsiahlej kontroly vývozu zbraní“.



Primátora Istanbula a lídra opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Imamogla, ktorý je považovaný za vyzývateľa Erdogana v budúcich prezidentských voľbách, zadržali 19. marca. Súd ho neskôr vzal do väzby a z funkcie starostu Istanbulu bol odvolaný. Tento krok vyvolal masívne protesty a opozícia ho označila za politicky motivovaný.