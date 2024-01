IMO: Pre útoky húsíov v Červenom mori spoločnosti presmerovávajú lode

New York 4. januára (TASR) — Približne 18 lodných spoločností presmerovalo svoje lode plaviace sa okolo Afriky tak, aby sa vyhli Červenému moru, kde v ostatnom čase dochádza k nárastu útokov, z ktorých Západ obviňuje jemenských povstalcov húsíov. Povedal to v stredu šéf Medzinárodnej námornej organizácie OSN (IMO) Arsenio Dominguez. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Značný počet, približne 18 lodných spoločností, sa už rozhodlo presmerovať svoje plavidlá okolo južnej Afriky, aby znížili počet útokov," povedal Dominguez.



Dodal, že v dôsledku týchto opatrení sa plavby lodí predĺžia o približne desať dní, čo bude mať negatívny dosah na obchod a na zvyšovanie sadzieb za prepravu.



Jemenských povstalcov vyzvalo v stredu na okamžité zastavenie útokov v Červenom mori 12 krajín vrátane Spojených štátov, Británie, Austrálie, Kanady, Nemecka či Japonska. Húsíom v spoločnom vyhlásení odkázali, že ponesú zodpovednosť, ak budú na týchto trasách "naďalej ohrozovať životy, svetovú ekonomiku a voľný pohyb tovaru".



Červené more je jednou z najdôležitejších trás pre prepravu ropy a pohonných hmôt. Húsíovia začali v posledných týždňoch ohrozovať medzinárodnú lodnú dopravu v tejto oblasti, pričom na komerčné plavidlá útočia raketami a dronmi.



Eskalácia napätia v oblasti súvisí s pokračujúcou vojnou medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Húsíovia deklarovali svoju podporu Hamasu a vyhlásili, že budú útočiť na lode, ktoré smerujú do izraelských vôd a prístavov. Výmenou za zastavenie útokov požadujú ukončenie izraelskej "agresie" v Pásme Gazy a zintenzívnenie dodávok humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy.