Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. marec 2026Meniny má Fridrich
< sekcia Zahraničie

IMO: V Perzskom zálive uviazli desaťtisíce námorníkov a turistov

.
Na archívnej snímke z 19. januára 2012 rybári pracujú pred ropnými tankermi južne od Hormuzského prielivu pri pobreží mesta Ras Al Khaimah, v Spojených arabských emirátoch. Foto: TASR/AP

Od vypuknutia vojny na Blízkom východe zaznamenala IMO v tomto regióne zatiaľ sedem incidentov s loďami, pri ktorých prišli dvaja ľudia o život a sedem utrpelo zranenia.

Autor TASR
Londýn 5. marca (TASR) - Medzinárodná námorná organizácia (IMO) OSN vo štvrtok uviedla, že v dôsledku vojny na Blízkom východe uviazlo v Perzskom zálive približne 20.000 námorníkov a 15.000 pasažierov výletných plavidiel, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Generálny tajomník tohto regulačného úradu pre námornú dopravu Arsenio Dominguez spresnil, že „IMO je pripravená spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami, aby pomohla zaistiť bezpečnosť a blaho dotknutých námorníkov“.

Od vypuknutia vojny na Blízkom východe zaznamenala IMO v tomto regióne zatiaľ sedem incidentov s loďami, pri ktorých prišli dvaja ľudia o život a sedem utrpelo zranenia.

Okrem ekonomického dosahu týchto alarmujúcich útokov ide o humanitárny problém. Žiadny útok na nevinných námorníkov nie je nikdy opodstatnený,“ povedal Dominguez.

Opäť vyzývam všetky lodné spoločnosti, aby pri prevádzke v zasiahnutej oblasti postupovali s maximálnou opatrnosťou,“ dodal.

Irán po spustení americko-izraelských útokov v sobotu ráno v podstate blokuje Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza pätina svetových dodávok ropy a značné zásoby skvapalneného zemného plynu, pripomína AFP.

Niekoľko prepravných spoločností vrátane dánskeho giganta Maersk pozastavilo rezervácie v Perzskom zálive. Iránske revolučné gardy v stredu vyhlásili „úplnú kontrolu“ nad prielivom, pričom sa objavili správy o ďalších útokoch na lode v oblasti.

Analytická a dátová spoločnosť Kpler zhromažďujúca údaje o globálnom obchode uviedla, že tranzit ropných tankerov cez prieliv klesol oproti minulému týždňu o 90 percent. Keďže ceny energií už prudko stúpajú, americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že americké námorníctvo je pripravené sprevádzať ropné tankery cez túto kľúčovú prepravnú trasu.
.

Neprehliadnite

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme