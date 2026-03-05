< sekcia Zahraničie
IMO: V Perzskom zálive uviazli desaťtisíce námorníkov a turistov
Od vypuknutia vojny na Blízkom východe zaznamenala IMO v tomto regióne zatiaľ sedem incidentov s loďami, pri ktorých prišli dvaja ľudia o život a sedem utrpelo zranenia.
Autor TASR
Londýn 5. marca (TASR) - Medzinárodná námorná organizácia (IMO) OSN vo štvrtok uviedla, že v dôsledku vojny na Blízkom východe uviazlo v Perzskom zálive približne 20.000 námorníkov a 15.000 pasažierov výletných plavidiel, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Generálny tajomník tohto regulačného úradu pre námornú dopravu Arsenio Dominguez spresnil, že „IMO je pripravená spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami, aby pomohla zaistiť bezpečnosť a blaho dotknutých námorníkov“.
Od vypuknutia vojny na Blízkom východe zaznamenala IMO v tomto regióne zatiaľ sedem incidentov s loďami, pri ktorých prišli dvaja ľudia o život a sedem utrpelo zranenia.
„Okrem ekonomického dosahu týchto alarmujúcich útokov ide o humanitárny problém. Žiadny útok na nevinných námorníkov nie je nikdy opodstatnený,“ povedal Dominguez.
„Opäť vyzývam všetky lodné spoločnosti, aby pri prevádzke v zasiahnutej oblasti postupovali s maximálnou opatrnosťou,“ dodal.
Irán po spustení americko-izraelských útokov v sobotu ráno v podstate blokuje Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza pätina svetových dodávok ropy a značné zásoby skvapalneného zemného plynu, pripomína AFP.
Niekoľko prepravných spoločností vrátane dánskeho giganta Maersk pozastavilo rezervácie v Perzskom zálive. Iránske revolučné gardy v stredu vyhlásili „úplnú kontrolu“ nad prielivom, pričom sa objavili správy o ďalších útokoch na lode v oblasti.
Analytická a dátová spoločnosť Kpler zhromažďujúca údaje o globálnom obchode uviedla, že tranzit ropných tankerov cez prieliv klesol oproti minulému týždňu o 90 percent. Keďže ceny energií už prudko stúpajú, americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že americké námorníctvo je pripravené sprevádzať ropné tankery cez túto kľúčovú prepravnú trasu.
Generálny tajomník tohto regulačného úradu pre námornú dopravu Arsenio Dominguez spresnil, že „IMO je pripravená spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami, aby pomohla zaistiť bezpečnosť a blaho dotknutých námorníkov“.
Od vypuknutia vojny na Blízkom východe zaznamenala IMO v tomto regióne zatiaľ sedem incidentov s loďami, pri ktorých prišli dvaja ľudia o život a sedem utrpelo zranenia.
„Okrem ekonomického dosahu týchto alarmujúcich útokov ide o humanitárny problém. Žiadny útok na nevinných námorníkov nie je nikdy opodstatnený,“ povedal Dominguez.
„Opäť vyzývam všetky lodné spoločnosti, aby pri prevádzke v zasiahnutej oblasti postupovali s maximálnou opatrnosťou,“ dodal.
Irán po spustení americko-izraelských útokov v sobotu ráno v podstate blokuje Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza pätina svetových dodávok ropy a značné zásoby skvapalneného zemného plynu, pripomína AFP.
Niekoľko prepravných spoločností vrátane dánskeho giganta Maersk pozastavilo rezervácie v Perzskom zálive. Iránske revolučné gardy v stredu vyhlásili „úplnú kontrolu“ nad prielivom, pričom sa objavili správy o ďalších útokoch na lode v oblasti.
Analytická a dátová spoločnosť Kpler zhromažďujúca údaje o globálnom obchode uviedla, že tranzit ropných tankerov cez prieliv klesol oproti minulému týždňu o 90 percent. Keďže ceny energií už prudko stúpajú, americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že americké námorníctvo je pripravené sprevádzať ropné tankery cez túto kľúčovú prepravnú trasu.