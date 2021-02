Impeachment je politické divadlo, píše Trumpov tím v predvečer procesu

Washington 8. februára (TASR) - Právni zástupcovia bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizovali v pondelok Demokratickú stranu za jej snahu usvedčiť ich klienta z podnecovania povstania v rámci procesu ústavnej žaloby (impeachmentu), ktorý sa začne v utorok.



Celý proces pri tom označili za "politické divadlo", ktoré demokrati zneužívajú pre svoje vlastné politické ciele, uvádza agentúra AP citujúc ich vyhlásenia.



Advokáti v ňom tvrdia, že Trumpovo spochybňovanie výsledkov prezidentských volieb z 3. novembra 2020 je chránené prvým dodatkom ústavy USA, ktorý osobám zaručuje slobodu prejavu. Tiež uvádzajú, že bývalý prezident svojich stúpencov 6. januára výslovne nabádal, aby protestovali pokojne.



Naznačujú aj to, že Senát nemá právo Trumpa súdiť, pretože už nie je prezidentom. S týmto argumentom však nesúhlasia ani niektorí konzervatívni právni odborníci, upozorňuje AP.



Trumpov tím obhajcov v stručnom stanovisku ďalej spochybňuje, že účelom žaloby je dosiahnuť spravodlivosť. "Od začiatku išlo o sebecký pokus vedenia Demokratickej strany v Snemovni reprezentantov zneužiť pocity hrôzy a zmätku, ktoré vyvolal vo všetkých Američanoch naprieč politickým spektrom pohľad na to, ako 6. januára niekoľko stoviek ľudí ničilo budovu Kapitolu," píše sa v citovanom dokumente.



V poradí druhý impeachment Trumpa sa začne v utorok 9. februára. Senátori budú najprv debatovať a následne hlasovať o tom, či je impeachment bývalého prezidenta v súlade s ústavou USA. Prvýkrát čelil Trump pokusu o impeachment v decembri 2019, Senát však ústavnú žalobu vtedy napokon odmietol.



Stúpenci bývalého republikánskeho prezidenta Trumpa vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí. Trump predtým svojich priaznivcov opakovane burcoval nepodloženými obvineniami o zmanipulovaní volieb a vyzýval ich, aby pochodovali ku Kapitolu. Samotný Trump však popiera, že ich nabádal k násilnostiam.