Implóziu miniponorky budú skúmať vyšetrovatelia z viacerých krajín

Washington 26. júna (TASR) - Na vyšetrovaní nehody miniponorky Titan, ku ktorej došlo 18. júna v ťažko prístupnej oblasti severného Atlantiku, spolupracujú vyšetrovatelia z USA, Kanady, Francúzska a Spojeného kráľovstva. Podľa agentúry AP to v pondelok uviedol kontradmirál americkej pobrežnej stráže John Mauger.



Paralelne s tým pokračuje pátranie na morskom dne, pričom miesto nehody bolo zmapované, uviedol v nedeľu hlavný vyšetrovateľ pobrežnej stráže kapitán Jason Neubauer.



Dôkazy sa zhromažďujú v prístave St John's v Newfoundlande v koordinácii s kanadskými orgánmi, informovala AP.



Vyšetrovanie nehody miniponorky Titan nemá stanovený žiadny časový rámec, dodal Neubauer s tým, že záverečná správa bude vydaná pre potreby Medzinárodnej námornej organizácie.



Doplnil, že cieľom vyšetrovania je zabrániť podobným udalostiam, a to vydaním potrebných odporúčaní na zvýšenie bezpečnosti námornej oblasti na celom svete.



Pátranie prebieha v prostredí, kde sa stretáva Golfský prúd s Labradorským prúdom - ťažko predvídateľné oceánske prúdy môžu sťažovať operácie, informoval oceánograf Donald Murphy.



Začiatok leta je podľa Murphyho najlepším obdobím na vykonávanie tohto typu operácie, pretože je nižšia pravdepodobnosť búrok. Upozornil, že "aj tak to bude pravdepodobne namáhavé".



Carl Hartsfield z Oceánografického inštitútu vo Woods Hole však uviedol, že dno oceánu, kde sa pátra, je hladké a v jeho okolí nie sú žiadne trosky zaoceánskeho parníka Titanic.



Stále nie je jasné, orgány akých krajín sú zodpovedné za zistenie príčin tragédie, ktorá sa stala v medzinárodných vodách. Spoločnosť OceanGate Expeditions, ktorá Titan vlastnila a prevádzkovala, má sídlo v USA, ale miniponorka bola registrovaná na Bahamách. Materská loď Titanu, Polar Prince, pritom pochádzala z Kanady a usmrtené osoby boli z Anglicka, Pakistanu, Francúzska a USA.



Kľúčovým objektom akéhokoľvek vyšetrovania bude pravdepodobne samotný Titan. Toto plavidlo nebolo registrované ani v USA, ani v medzinárodných agentúrach, ktoré majú na starosti overovanie bezpečnosti prevádzky plavidiel.



Vyšetrovanie komplikuje aj skutočnosť, že pravidlá na hlbokomorský prieskum de facto neexistujú. Generálny riaditeľ spoločnosti OceanGate Stockton Rush, ktorý pilotoval Titan, keď došlo k jeho implózii, sa sťažoval, že predpisy by mohli brzdiť bádanie.



Obeťami implózie miniponorky sú okrem Rusha (61) aj francúzsky hlbokomorský prieskumník Paul-Henri Nargeolet (77), britský podnikateľ Hamish Harding (58), pakistansko-britský podnikateľ Shahzada Dawood (48) a jeho syn Suleman (19).