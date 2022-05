Imrán Chán obhajuje návštevu Kremľa v deň, keď Rusko napadlo Ukrajinu

Islamabad 31. mája (TASR) - Bývalý pakistanský premiér Imrán Chán trvá na tom, že keď sa 24. februára stretol v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, nevedel o začínajúcej sa ofenzíve ruských síl na Ukrajine.



Chán, ktorého v apríli zosadili opozičné politické strany, v rozhovore pre spravodajskú stanicu Sky News uviedol: "Ako som mal vedieť, že v deň, keď som pristál v Moskve, sa Putin chystá na Ukrajinu? Ako mi to môže niekto klásť za vinu?"



Chán pricestoval do Ruska 23. februára na dvojdňovú návštevu. Expremiér teraz čelí ostrej kritike za to, že s Putinom rokoval zoči-voči a podal si s ním ruku len niekoľko hodín po tom, ako sa začala vojna na Ukrajine.



"Nikdy som neveril vo vojenské riešenia, naše stretnutie bolo zamerané na bilaterálne dohody a bolo naplánované už dlho predtým," dodal expremiér, ktorého v pondelok citovala Sky News.



Na otázku úzkych vzťahov svojej vlády s Ruskom a Čínou Chán odpovedal, že ho zvolili preto, aby slúžil pakistanskému ľudu.



"V Pakistane žije 50 miliónov ľudí pod hranicou chudoby. Nezvolili ma preto, aby som naprával všetky krivdy, ktoré sa dejú vo svete. Mojou zodpovednosťou bolo starať sa o vlastnú krajinu, a preto všetky moje vzťahy – či už s Čínou, so Spojenými štátmi alebo s Ruskom – boli v prospech nášho obyvateľstva," zakončil.