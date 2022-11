Imran Chán tvrdí, že za útokom, ktorého bol terčom, je súčasný premiér

Islamabad 4. novembra (TASR) - Bývalý pakistanský premiér Imran Chán tvrdí, že za útokom, ktorého sa vo štvrtok stal terčom, je súčasný premiér Šehbáz Šaríf. Do tohto sprisahania bol zapletený aj minister vnútra Rana Sanaulláh a jeden z armádnych veliteľov, ktorého meno Chán neuviedol, informuje agentúra AFP.



"Títo traja sa ma rozhodli zabiť," povedal Chán novinárom v Láhaure pri svojom prvom verejnom vystúpení, odkedy ho po štvrtkovom útoku previezli so strelnými zraneniami do nemocnice.



Pakistanská vláda poprela akúkoľvek účasť na pokuse o atentát na Chána. Spáchal ho podľa nej muž, ktorý bol označený za náboženského fanatika.



Minister Sanaulláh predtým na tlačovej konferencii povedal, že útok je "veľmi jasným prípadom náboženského extrémizmu".



Medzičasom do médií uniklo video, na ktorom sa zadržaný podozrivý zrejme priznáva k svojmu činu.



Muž s rozstrapatenými vlasmi a rukami zviazanými za chrbtom, vo videu vysvetľuje, že na Chána zaútočil, pretože "zavádza verejnosť". Dodal tiež, že ho nahneval hlučný sprievod Chánových priaznivcov, ktorý prerušil zvolávanie k modlitbe.



Útok na Chána si vyžiadal jednu obeť a najmenej desať zranených a ešte viac zvýšil napätie v krajine, ktorá sa po Chánovom zosadení z postu premiéra dostala do hlbokej politickej krízy.



V čase útoku bol 70-ročný Chán na čele protestného sprievodu do Islamabadu s cieľom presadiť predčasné voľby. Šlo by o prvý krok v jeho očakávanom znovuzískaní moci.