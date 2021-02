Imunológ Anthony Fauci získal izraelskú cenu za obranu vedy

Tel Aviv 15. februára (TASR) - Americký odborník na nákazlivé choroby doktor Anthony Fauci dostal v pondelok izraelskú Cenu Dana Davida za "obranu vedy" a obhajobu očkovacích látok, v súčasnosti podávaných po celom svete v boji proti pandémii koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP.



Fauciho, ktorý je hlavným poradcom amerického prezidenta Joea Bidena pre zdravotníctvo, dostal spolu s cenou aj finančnú odmenu vo výške jeden milión dolárov.



Cenu Dana Davida spolu s finančnou odmenou milión dolárov udeľujú každý rok v troch kategóriách - za prínos v minulosti, súčasnosti a aj pre budúcnosť. Fauci dostal cenu za prínos v "súčasnosti", v oblasti verejného zdravia, vysvetlila Nadácia Dana Davida so sídlom v Izraeli.



Nadácia dodala, že Fauci si zaslúži uznanie za celoživotné riadenie výskumu HIV a liečby AIDS, ako aj za obhajovanie vakcín proti ochoreniu COVID-19.



Súkromná nadácia sa vo vyhlásení nezmienila o bývalom prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, ktorý podrýval Fauciho vedecký prístup k riešeniu pandémie, píše AP. Ocenila však Fauciho za to, "že počas covidovej krízy odvážne bránil vedu proti neinformovanému odporu".



Expert v nedávnych rozhovoroch pripustil, že občas bolo ťažké pracovať pre Trumpa, ktorý opakovane zľahčoval závažnosť pandémie koronavírusu, odmietal nutnosť nosiť rúška a často propagoval vedecky nedokázané metódy liečby, vrátane vpichnutia dezinfekčného prostriedku do tela.



Trump sa pohoršoval nad Fauciho lichotivým obrazom v médiách a na niektorých svojich predvolebných zhromaždeniach sa zabával na výzvach davu, ktorý skandoval "Vyhoďte Fauciho!"



Fauci na nedávnom brífingu v Bielom dome povedal, že ho "nijako netešilo", keď musel vyvracať prezidentove tvrdenia, napríklad užívanie hydroxychlorochínu ako lieku proti ochoreniu COVID-19. Zvolenie Bidena bolo podľa Fauciho "oslobodzujúce".



Fauci (80) je od roku 1984 riaditeľom Národného inštitútu pre alergické a infekčné ochorenia (NIAID). Profesori Alison Bashfordová, Katharine Parková a Keith Wailoo získali cenu Dana Davida v kategórii "minulosť". Priekopníci v protirakovinovej imunoterapii Zelig Ešhar, Carl June a Steven Rosenberg dostali cenu v kategórii "budúcnosť".