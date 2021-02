Imunológ Fauci: Američania budú zrejme nosiť rúška aj v roku 2022

Washington 21. februára (TASR) - Renomovaný americký imunológ Anthony Fauci v nedeľu nevylúčil, že obyvatelia USA budú musieť aj počas roka 2022 nosiť rúška, aby sa chránili pred novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra Reuters.



Denné prírastky nakazených v súčasnosti v Spojených štátoch výrazne klesajú. Na koronavírusové ochorenie COVID-19 však stále zomierajú každý deň tisíce ľudí a počet obetí pandémie v USA sa podľa bilancie Univerzity Johnsa Hopkinsa blíži k hranici pol milióna.



Vakcínou proti koronavírusu sa zatiaľ podarilo zaočkovať len necelých 15 percent obyvateľov krajiny.



Fauci je popredným americkým expertom na infekčné choroby a súčasne hlavným zdravotníckym poradcom nového prezidenta Joea Bidena.



Na otázku CNN, či budú musieť Američania nosiť na tvári rúška aj v roku 2022 Fauci odpovedal: "Myslím, že je možné, že to tak bude". Podľa neho to bude závisieť od rozsahu komunitného šírenia vírusu a od jeho nových variantov. Vyjadril však presvedčenie, že napriek obmedzeniam bude postupne možný do značnej miery návrat k normálnemu životu.



V súvislosti s očkovaním poukázal na riziká spojené s novým juhoafrickým variantom vírusu, proti ktorému sú zrejme menej účinné súčasné dostupné vakcíny.



Fauci pripustil, že v prípade výraznejšieho rozšírenia juhoafrického variantu v Spojených štátoch bude potrebné vyvinúť očkovaciu látku, špecificky zameranú proti tejto mutácii vírusu.