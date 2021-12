Imunológ John Bell: Priebeh covidu po omikrone sa zdá menej závažný

Londýn 30. decembra (TASR) - Priebeh ochorenia COVID-19 po nákaze variantom omikron sa "zdá menej závažný" a vysoké počty úmrtí sú "už minulosťou". Povedal to imunológ John Bell, informoval v stredu britský denník The Guardian na svojej webovej stránke.



Bell v rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC pripomenul, že počty ľudí prijatých do nemocníc s covidom v Británii sa v posledných týždňoch zvýšili.



Priebeh ochorenia po nákaze variantom omikron sa podľa jeho slov "zdá menej závažný a mnoho ľudí v nemocnici strávi pomerne krátky čas". Takisto menej pacientov potrebuje prísun kyslíka a priemerná dĺžka hospitalizácie sa skrátila na tri dni. "Toto nie je tá istá choroba, ktorú sme zažívali pred rokom," povedal.



"Hrôzostrašné výjavy, ktoré sme videli pred rokom, keď boli jednotky intenzívnej starostlivosti plné a množstvo ľudí zomieralo predčasne, sú teraz z môjho pohľadu už minulosťou," povedal Bell, ktorý pôsobí ako profesor medicíny na Oxfordskej univerzite. Venuje sa imunológii genetike a je členom operačnej skupiny pre očkovanie, ktorú britská vláda založila v apríli 2020.



Britský Úrad pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) minulý štvrtok 23. decembra uviedol, že podľa doteraz zozbieraných údajov je riziko hospitalizácie pri nákaze variantom omikron až o 70 percent nižšie ako v prípade nákazy variantom delta. Riziko umiestnenia na jednotku intenzívnej starostlivosti je nižšie o 31 až 45 percent. Tieto údaje však boli iba predbežné, upozorňuje televízia CNBC.



Niektorí odborníci v oblasti zdravotníctva upozorňujú na možný nárast počtu prípadov a preťaženie zdravotníckeho systému.



Danny Altmann, profesor imunológie na londýnskej univerzite Imperial College, pre CNBC uviedol, že v dôsledku nárastu počtu prípadov sa množstvo nakazených vyžadujúcich si hospitalizáciu môže v Spojenom kráľovstve zvýšiť dvoj- až trojnásobne. Môže to podľa jeho slov nastať aj napriek tomu, že sa potvrdí "miernejší" vplyv omikronu v porovnaní s inými variantmi.