In 't Veldová: Existujú dôvody pre monitorovanie situácie v Slovinsku

Ľubľana/Brusel 18. februára (TASR) - Holandská europoslankyňa Sophie in 't Veldová sa domnieva, že existuje dostatočný dôvod pre to, aby monitorovacia skupina pre demokraciu, právny štát a základné práva Európskeho parlamentu (EP), ktorej predsedá, začala monitorovať situáciu v Slovinsku. Príslušný návrh by musel schváliť europarlament.



Ako vo štvrtok uviedla agentúra STA, europoslankyňa to vyhlásila v rámci online diskusie o slobode médií, ktorú usporiadala jej politická strana D66.



Podľa STA sa diskutovalo aj o tom, či hrozí, že sa Slovinsko stane ďalšou autokratickou krajinou EÚ. In 't Veldová poznamenala, že by bolo problematické, ak by slovinská vláda nasledovala názory maďarského premiéra Viktora Orbána a Poľska. Naznačila tiež možné ťažkosti, keď bude Slovinsko v druhom polroku tohto roku predsedať Rade EÚ.



Europoslankyňa pripomenula, že skupina, ktorej šéfuje, pred tromi rokmi monitorovala situáciu na Slovensku a na Malte - bolo to v čase po vraždách investigatívnych reportérov Jána Kuciaka a Daphne Caruanovej Galiziovej - a poukazovala na "jedovatú atmosféru" voči novinárom v oboch týchto krajinách v období pred vraždami.



Spomenula aj reakciu slovinského premiéra Janeza Janšu na utorňajší článok v periodiku Politico o situácii médií v Slovinsku, keď premiér zaútočil na autorku článku, uznávanú novinárku Lili Bayerovú, a tvrdil, že "dostala pokyn nepísať pravdu, preto citovala najmä nemenované zdroje z krajnej ľavice" a zámerne si "nevšímala zdroje s menami a integritou". Janša okrem toho obvinil novinárku aj z klamstva.



"Je neobvyklé, že politik v jeho pozícii používa taký jazyk voči novinárovi," uviedla Sophie in 't Veldová.



Vyjadrila aj znepokojenie z obsahu samotného článku, v ktorom sa píše, že na tlak a nenávistné prejavy reagujú slovinskí novinári autocenzúrou.