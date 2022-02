Zelenskyj žiada krajanov, aby sa do 24 hodín vrátili na Ukrajinu

Prečítajte si aj: Ukrajinskí oligarchovia a podnikatelia sa evakuujú z krajiny

Na archívnej snímke z 5. mája 2010 majiteľ futbalového klubu FK Šachtar Doneck Rinat Achmetov sa teší po výhre nad Dynamom Kyjev v Donecku. Foto: TASR/AP

Kyjev 15. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval podnikateľov a politikov, ktorí v uplynulých dňoch odcestovali z Ukrajiny, aby sa do 24 hodín vrátili.Podľa spravodajského webu Meduza.io to Zelenskyj - aj v mene parlamentu a vlády - vyhlásil v pondelok v Kyjeve na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.Z jeho slov vyplynulo, že čas ohrozenia Ukrajiny by sa mal stať dôležitým okamihom, keď sa zjednotí celý ukrajinský národ.Dodal, že v prípade, že jeho výzva adresovaná podnikateľom a politikom zostane nevypočutá,vyhlásil.Podľa Zelenského len 13. februára odletelo z Ukrajiny 30 charterových letov.uviedol Zelenskyj.Ukrajinské médiá napísali, že v priebehu posledných dní, v čase množiacich sa správ o blížiacej sa ruskej invázii, mnohí z najbohatších podnikateľov v krajine odcestovali do zahraničia. Taký veľký záujem o rezerváciu charterových letov a objednávanie súkromných lietadiel nebol zaznamenaný ani raz za posledných šesť rokov, upozornili médiá.Z Kyjeva v nedeľu odštartovali okrem iných aj lietadlá oligarchu Rinata Achmetova a opozičného politika Borysa Kolesnikova. Samotný Achmetov na Ukrajine nie je od 30. januára, keď odcestoval do Zürichu. V ten istý deň z Ukrajiny odišiel aj oligarcha a filantrop Viktor Pinčuk.Súkromné lietadlo pre 50 ľudí si napr. objednal aj poslanec proruskej a euroskeptickej strany Opozičná platforma - Za život, milionár Ihor Abramovyč, ktorým sa z Kyjeva do Viedne prepravili príbuzní spolustraníkov, ako aj Abramovyčových obchodných partnerov.Správa o odchode ukrajinskej podnikateľskej elity je predmetom diskusie na sociálnych sieťach. Veľká časť diskutujúcich to považuje za zbabelosť a dôkaz, ženapísal jeden z diskutujúcich.Iný pripomenul, že do začiatkunapísal diskutér.Zelenskyj podpísal v pondelok výnos, na základe ktorého stanovil, že streda 16. februára bude na Ukrajine Dňom jednoty. Zelenskyj takto reagoval na správy, podľa ktorých má ruská invázia na Ukrajinu údajne začať práve túto stredu.