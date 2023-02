Inaugurácia Pavla sa uskutoční 9. marca o 14.00 h na Pražskom hrade

Praha 1. februára (TASR) - Inaugurácia nového českého prezidenta Petra Pavla sa uskutoční 9. marca o 14.00 h na Pražskom hrade. Spoločnú schôdzu na tento termín zvolá predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová. Predsedníčka to potvrdila po prvom spoločnom stretnutí štyroch najvyšších ústavných činiteľov ČR v Senáte, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Hostí budú okrem Pavlovho tímu pozývať obe komory parlamentu. Novozvolený prezident uviedol, že v hre sú aj pozvánky pre zahraničných hostí. Pretože stále plynú lehoty na podávanie sťažností o voľbách, Pekarová Adamová ešte oficiálne schôdzu nezvolala.



"Toto stretnutie je pre mňa návratom k normálu, nemali by sme to považovať za niečo výnimočné, ale štandardné," komentoval prvú schôdzku najvyšších ústavných činiteľov Pavel.



Zdôraznil, že nebudú konať ako jedna koalícia, ale ide o snahu spoločne komunikovať. "Máme na seba nielen mobilné telefóny, ale v kontakte sú aj naše tímy," dodal. Narážal tým na to, že súčasný prezident Zeman mobilný telefón nemá a komunikácia je preto komplikovanejšia.



Novozvolený český prezident spresnil, že stretnutia v tomto formáte budú približne raz za štvrť roka a ak to bude situácia vyžadovať, aj častejšie. Okrem toho sa budú stretávať aj pri iných príležitostiach.



Podľa premiéra Petra Fialu by takéto schôdzky mali byť prirodzené. Občania podľa neho očakávajú, že politici spolu budú komunikovať a budú sa vedieť dohodnúť.



"Všetci si uvedomujeme, že vďaka voličom sme dostali šancu opäť intenzívne komunikovať a pracovať pre túto krajinu," povedal predseda Senátu Miloš Vystrčil, ktorý schôdzku inicioval.



Na otázku, či Pavel už kontaktoval súčasného prezidenta, odpovedal, že iniciatívu očakáva od neho. Dodal, že na rokovanie je pripravený, ale čaká, aký termín mu navrhne Zeman.



Najvyšší ústavní činitelia na stretnutí hovorili aj o koordinácii zahraničnej politiky. "Nie je mojím cieľom robiť samostatnú zahraničnú politiku," vyhlásil Pavel. Česko by v tejto oblasti malo podľa neho hovoriť spoločným jazykom.



Miloš Zeman sa s najvyššími ústavnými činiteľmi po svojom nástupe do funkcie v roku 2013 stretával. Vzťahy sa výrazne zhoršili po návšteve Miloša Vystrčila na Taiwane v roku 2020. Po nástupe novej vlády v roku 2021 sa schôdzky prerušili pre osobné animozity Zemana s predsedníčkou Snemovne, s predsedom Senátu či ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským.



Zeman tiež dlhodobo presadzoval vlastnú zahraničnú politiku, ktorá nebola v súlade s postojom vlády či parlamentu.