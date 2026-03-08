< sekcia Zahraničie
Incident na ambasáde USA mohol byť teroristický čin, tvrdí polícia
Autor TASR
Oslo 8. marca (TASR) - Nórska polícia v nedeľu uviedla, že výbuch na americkom veľvyslanectve v Osle, ktorý spôsobil len menšie materiálne škody a nikoho nezranil, mohol byť teroristickým činom. Zdôraznila však tiež, vyšetruje aj iné motívy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Jednou z hypotéz je, že ide o teroristický čin,“ povedal v rozhovore pre televíziu NRK policajný predstaviteľ Frode Larsen.
„Nie sme o tom však úplne presvedčení. Musíme byť otvorení možnosti, že za tým, čo sa stalo, môžu byť aj iné príčiny,“ uviedol na okraj tlačovej konferencie.
K výbuchu došlo okolo 1.00 h SEČ pri vchode do konzulárnej časti veľvyslanectva. Polícia ďalšie podrobnosti o incidente neposkytla. Po páchateľoch vyšetrovatelia naďalej pátrajú, no podľa Larsena neexistujú v súčasnosti žiadni podozriví. Nasadené boli aj psy, drony a vrtuľníky.
Nórska polícia tiež nevylučuje ani možnú súvislosť s vojnou na Blízkom východe. „Je prirodzené tento incident vnímať v súvislosti so súčasnou bezpečnostnou situáciou,“ konštatoval Larsen a dodal, že polícia po útoku na mieste činu zvýšila bezpečnostné opatrenia.
AFP zdôrazňuje, že americké veľvyslanectvá po celom svete majú zvyčajne prísne bezpečnostné pravidlá. Nateraz nie je známe, aké presne boli v čase incidentu na ambasáde v Osle v platnosti.
