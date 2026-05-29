Incident s dronom: ČR, Poľsko a Maďarsko podporili Rumunsko
Ruský dron prenikol do rumunského vzdušného priestoru v piatok skoro ráno a zasiahol obytný dom v Galati, v dôsledku čoho vznikol požiar, ktorý sa podarilo uhasiť.
Autor TASR
Bukurešť 29. mája (TASR) - Česko, Poľsko aj Maďarsko v piatok vyjadrili solidaritu s Rumunskom, ktorého vzdušný priestor narušil nadránom ruský dron a zasiahol mesto Galati. Predstavitelia všetkých troch krajín incident odsúdili, informuje TASR podľa agentúr Reuters a MTI.
„Absolútne odsudzujem ďalšie ruské útoky na ukrajinskú infraštruktúru, pri ktorých jeden z dronov zasiahol aj obytný dom na území Rumunska a zranil dvoch ľudí,“ uviedol český premiér Andrej Babiš na platforme X.
„Česká republika pevne stojí pri našich aliančných partneroch a rovnako tak odsudzujeme pokračujúcu ruskú agresiu voči Ukrajine,“ dodal v príspevku.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v rozhovore pre Reuters uviedol, že Moskva naďalej predstavuje hrozbu bez ohľadu na konkrétne okolnosti tohto incidentu.
„Nech už to bolo úmyselné alebo výsledkom neschopnosti, Rusko je stále nebezpečné a musíme sa proti nemu brániť,“ povedal šéf poľskej diplomacie.
Situácia podľa jeho maďarskej rezortnej partnerky Anity Orbánovej zdôrazňuje, že jednota Európy a Severoatlantickej aliancie je v súčasnosti dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.
Ruský dron prenikol do rumunského vzdušného priestoru v piatok skoro ráno a zasiahol obytný dom v Galati, v dôsledku čoho vznikol požiar, ktorý sa podarilo uhasiť. Bukurešť hlásila dve zranené osoby, 53-ročnú ženu a 14-ročného chlapca, ktorí boli hospitalizovaní, informovala rumunská agentúra Agerpres.
Situácia vyvolala medzinárodné odsúdenie zo strany Severoatlantickej aliancie, predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, ako aj viacerých krajín vrátane Francúzska, Moldavska či Ukrajiny.
Absolutně odsuzuji další ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu, kdy jeden z dronů zasáhl i obytný dům na území Rumunska a zranil dva lidi. Česká republika pevně stojí při našich aliančních partnerech a stejně tak odsuzujeme pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině.— Andrej Babiš (@AndrejBabis) May 29, 2026
