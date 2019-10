Incident so sanitkou v Osle nesúvisí s terorizmom

Oslo 23. októbra (TASR) - Nórska polícia v utorok oznámila, že v zatkla muža aj ženu v spojitosti s krádežou sanitky, ktorá v hlavnom meste Oslo vrazila do niekoľkých ľudí a spôsobila im ľahšie zranenia. Informovala o tom agentúra DPA.



Podozrivý muž je podľa polície 32-ročný Nór. V čase zatknutia sa stále nachádzal v sanitke a je podozrivý z pokusu o vraždu. Vo vozidle sa našla brokovnica a poloautomatická zbraň, ako aj značné množstvo drog. Podľa jednej z teórii, ktorú polícia preveruje, dvojica prepravovala drogy.



Žena vo veku 25 rokov je tiež nórska občianka. Zatkli ju v neďalekom obchode a je podozrivá z nelegálnej manipulácie so strelnými zbraňami. V čase zatknutia bola podľa polície pod vplyvom drog. Polícia vyšetruje zázemie oboch zatknutých vrátane informácií o tom, že sú prepojení s pravicovou scénou.



Pri incidente nikto neutrpel vážnejšie zranenia a takisto zatiaľ nie sú náznaky toho, že by bol spojený s terorizmom, napísala polícia na Twitteri. Erik Hestvik, ktorý velil policajnej operácii, povedal, že obaja zadržaní majú záznam v trestnom registri.



Sanitka zrazila starší pár i ženu so športovým kočíkom, v ktorom boli sedemmesačné dvojčatá. Všetci utrpeli ľahšie zranenia a previezli ich do nemocnice. Polícii sa vozidlo podarilo vystopovať pomocou GPS.