Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. august 2025Meniny má Marcela
< sekcia Zahraničie

Incident v Manchestri: Pri rolovaní sa krídlami zrazili dve lietadlá

.
Na snímke vnútorný priestor lietadla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Letisko po náraze nakrátko uzavrelo vzletovú a pristávaciu dráhu, zatiaľ čo technici preverovali škody na lietadlách.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 15. augusta (TASR) - Letecká doprava na medzinárodnom letisku v anglickom Manchestri bola v piatok nakrátko narušená po tom, ako sa krídla dvoch odlietajúcich lietadiel aerolínií EasyJet zrazili na zemi. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.

Letisko po náraze nakrátko uzavrelo vzletovú a pristávaciu dráhu, zatiaľ čo technici preverovali škody na lietadlách. „EasyJet môže potvrdiť, že dnes ráno došlo k zrážke koncov krídel dvoch lietadiel počas rolovania na dráhu letiska v Manchestri,“ uviedla spoločnosť.

„Lietadlo sa vrátilo naspäť, aby vyložilo cestujúcich, ktorým boli poskytnuté poukážky na občerstvenie, zatiaľ čo sa zabezpečilo náhradné lietadlo na prevádzku letov,“ dodala.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške