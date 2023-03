Incident v moslimskom centre v Lisabone asi nebol teroristický útok

Lisabon 29. marca (TASR) - Vyšetrovanie útoku nožom v utorok v moslimskom centre v Lisabone nenaznačuje, že by malo ísť o teroristický útok. V stredu to uviedla portugalská polícia, pričom pri útoku zahynuli dve ženy. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Útočník, ktorého úrady identifikovali ako utečenca z Afganistanu, bol pred útokom pravdepodobne v ťažkom duševnom rozpoložení, uviedla polícia. Vyšetrovanie naďalej pokračuje.



"Nič nenasvedčuje tomu, že ide o teroristický útok, alebo že ide o radikalizáciu podozrivého," povedal šéf tímu vyšetrovateľov Luis Neves.



Podľa svedkov bol útočník tesne pred incidentom na jazykovom kurze, ktorý organizovalo moslimské centrum. Jeho správanie sa náhle zmenilo po telefonáte.



Vzápätí zaútočil na vyučujúceho a vzápätí aj na dve zamestnankyne centra, občianky Portugalska, ktoré pri útoku zahynuli. Útočníka policajti pri zásahu postrelili. Následne bol zadržaný a hospitalizovaný.



Portugalský minister vnútra José Luís Carneiro povedal, že útočník, "mladý muž" z Afganistanu, žije v Portugalsku na základe programu Európskej únie, v rámci ktorého sú žiadatelia o azyl presúvaní do členských krajín EÚ, aby sa tak zmiernil tlak na krajiny ako Grécko a Taliansko.



Útočníkova manželka podľa ministra zahynula v utečeneckom tábore v Grécku. Muž tak ostal sám s troma deťmi vo veku deväť, sedem a štyri roky. Nič nenaznačovalo, že v minulosti sa správal agresívne, naopak, malo ísť o pokojného muža.