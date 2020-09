Incidenty v Birminghame si vyžiadali jednu obeť a päť zranených

Birmingham 6. septembra (TASR) - Jedného mŕtveho a sedem zranených, z toho dvoch ťažko, si vyžiadala séria incidentov, ku ktorým došlo v noci na nedeľu v anglickom meste Birmingham. Informovala o tom televízia Sky News s odvolaním sa na vyhlásenie polície v grófstve West Midlands.



Polícia potvrdila, že k sérii incidentov došlo medzi 0.30 h a 02.20 h miestneho času (01.30 h - 03.20 h SELČ) a predpokladá, že navzájom súvisia.



V tejto súvislosti oznámila, že začala vyšetrovanie pre vraždu. Zadržaný nebol zatiaľ nikto.



Kriminalisti podľa vyhlásenia sledujú niekoľko línií vyšetrovania a rekonštruujú udalosti na viacerých miestach činu po celom meste, napríklad na uliciach Livery Street, Irving Street a Hurst Street.



Polícia vyzvala každého, kto bol svedkom nejakej udalosti alebo má k dispozícii obrazový záznam, aby ju čo najskôr kontaktoval, pretože tieto informácie môžu byť pre vyšetrovanie zásadné.



Incidenty v Birminghame pravdepodobne nie sú teroristickým útokom. Britský minister zahraničia Dominic Raab v nedeľu pre BBC uviedol, že nemá nijaké informácie, ktoré by tomu nasvedčovali.



Čo presne sa v sobotu večer v Birminghame stalo, stále nie je známe.



Svedkyňa nočných udalostí Cara Curranová, ktorá pracuje v podniku Arcadian Centre, pre BBC predtým uviedla, že v sobotu večer bolo v centre Birminghamu rušnejšie ako zvyčajne. Po ukončení pracovnej zmeny si bola sadnúť s kolegami, keď začula "hlasný tresk" a nastal "poriadny rozruch".



"Videla som viacerých ľudí, ktorí sa do seba pustili ... Ľudia vyšli z pubov a klubov, aby sa pozreli, čo sa deje," povedala Curranová. "Boli tam ženy, muži, starí ľudia, mladí ľudia, taká neskutočná zmes ľudí," dodala.



Podľa vlastných slov pracuje v kluboch viac ako dva roky. "Videla som veľa bitiek, ale nič podobné, ako dnes večer. Reč tela a správanie tých ľudí boli úplne odlišné."



Okrem toho, že ľudia boli pobodaní, došlo aj k "zrážkam automobilov a mnohým ďalším veciam", dodala Curranová.



Podľa inej svedkyne sa do seba pustili dve skupiny mladých ľudí. Počula aj "rasistické urážky". V niektorých kluboch sa v noci konali "multikultúrne podujatia".



K pobodaniu piatich ľudí došlo v sobotu večer aj na juhovýchode Londýna. Polícia zadržala päť osôb.