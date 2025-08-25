< sekcia Zahraničie
Štyri vraždy: Žena zabila seba a vlastné deti, otec zadusil batoľa
Počas víkendu došlo v Dominikánskej republike k štyrom vraždám detí v dvoch samostatných prípadoch, informovala v pondelok tamojšia polícia.
Autor TASR
Santo Domingo 25. augusta (TASR) - Počas víkendu došlo v Dominikánskej republike k štyrom vraždám detí v dvoch samostatných prípadoch, informovala v pondelok tamojšia polícia. Pri jednom incidente otrávila matka svoje tri deti a pri druhom otec zadusil batoľa, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Tridsaťšesťročná žena žijúca na okraji hlavného mesta Santo Domingo v nedeľu zavraždila svoje tri deti vo veku sedem, deväť a 11 rokov. Podľa polície im dala piť ovocný džús a následne spáchala samovraždu vypitím toho istého nápoja. Policajti našli na mieste činu ručne písaný odkaz, ktorý pravdepodobne zanechala žena, no jeho obsah nezverejnili.
V ten istý deň bol v hlavnom meste zatknutý aj muž podozrivý z udusenia svojho 20-mesačného syna.
AFP vysvetľuje, že v krajine s takmer 11 miliónmi obyvateľov boli v priebehu augusta hlásené najmenej dva ďalšie prípady podozrenia z filicídie (úmyselného zabitia dieťaťa rodičom).
Minulý týždeň v Santo Domingo zatkli pár obvinený zo smrti sedemročného dievčaťa, ktoré mali v opatere. Podľa úradov vykazovalo „známky fyzického týrania a barbarstva“. O niekoľko dní skôr, 11. augusta, obesil údajne muž svojho dvojročného syna a potom spáchal samovraždu v meste Nagua na severovýchode Dominikánskej republiky.
