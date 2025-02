Ind dostal doživotie za znásilnenie a vraždu mladej Írky z roku 2017

Naí Dillí 17. februára (TASR) - Súd v západoindickom štáte Goa v pondelok udelil 31-ročnému Vikatovi Bhagatovi doživotný trest za znásilnenie a vraždu 28-ročnej Írky v marci 2017. TASR o tom píše podľa správ agentúry AP a denníka The Times of India.



Telo Danielle McLaughlinovej našiel na pláži neďaleko letoviska Kankon v štáte Goa miestny farmár 14. marca 2017. Pitva potvrdila, že smrť Írky spôsobilo poškodenie mozgu a zaškrtenie. Obeť tiež mala značné poranenia tváre a hlavy pre útok s fľašou.



Prokurátori použili proti Bhagatovi mnoho dôkazov, ako napríklad poranenia na jeho tele, ktoré nasvedčovali o odpore McLaughlinovej počas útoku. Jej krv našli na jeho oblečení, skútri a ruksaku. V piatok indické orgány uznali páchateľa vinným z vraždy, znásilnenia, krádeže a ničenia dôkazov. Rodina a príbuzní obete poďakovali prokurátorom za dosiahnutie "spravodlivosti".



Bhagat údajne Írku prilákal do odľahlej časti mesta v čase medzi 22.00 h až 7.00 h, kde ju znásilnil a zavraždil, píše The Times of India.



Štát Goa na západe Indie patrí k najobľúbenejším turistickým destináciám v krajine. Je známy predovšetkým pre svoje pláže a ročne ho navštívia milióny ľudí.



Podľa oficiálnych údajov je v Indii každých 15 minút znásilnená žena alebo dievča. Aktivisti za práva žien predpokladajú, že obete znásilnenia množstvo prípadov polícii nenahlásia.



Hoci príslušné zákony v Indii sa v posledných rokoch sprísnili, mnohí ľudia sa stále domnievajú, že na zabránenie sexuálne motivovaných zločinov sa robí príliš málo.