Index ľudského rozvoja sa prvýkrát za 30 rokov zníži, uvádza OSN

New York 20. mája (TASR) - Index ľudského rozvoja (HDI) sa tento rok po prvý raz od roku 1990 zníži - dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Oznámil to v stredu Rozvojový program OSN (UNDP), uviedla agentúra DPA.



HDI je prostriedok na porovnanie kľúčových faktorov ľudského rozvoja, medzi ktoré patria dlhý a zdravý život, prístup k vzdelaniu, životný štandard a celková vyspelosť štátu. Jeho terajší pokles spôsobuje hlboká ekonomická recesia vo väčšine krajín a výrazné zhoršenie podmienok v oblasti vzdelávania.



UNDP v tlačovom vyhlásení uviedol, že ochorenie COVID-19 si na celom svete vyžiadalo už viac než 300.000 obetí. Očakáva sa, že príjem v prepočte na jednu osobu klesne tento rok o štyri percentá.



Z odhadov UNDP vyplýva, že 60 percent detí, ktoré by mali navštevovať základnú školu, momentálne nemá prístup ku vzdelaniu, keďže školy sú zatvorené a mnohé deti na nemajú internet. Takáto situácia pritom nenastala od 80. rokov 20. storočia, konštatuje UNDP.



V najchudobnejších krajinách aktuálne nechodí do školy až 86 percent detí, v najbohatších okolo 20 percent.



"Svet za uplynulých 30 rokov zažil mnohé krízy vrátane globálnej finančnej krízy v rokoch 2007 - 2009. Každá z nich mala tvrdý dosah na ľudský rozvoj, avšak globálne sa ľudský rozvoj každoročne zvyšoval," uviedol Achim Steiner z UNDP. Upozornil, že ochorenie COVID-19, ktoré zasiahlo tri sféry - zdravotníctvo, školstvo a príjmy -, tento trend môže zmeniť.