Index pasov podľa Arton Capital: SR má piaty najsilnejší pas na svete

Brusel 5. januára (TASR) - Belgicko, rovnako ako Dánsko a Poľsko, má spoločný tretí najsilnejší pas na svete. Podľa indexu pasov spoločnosti Arton Capital pre rok 2023 majú najsilnejší pas občania Spojených arabských emirátov. Slovensko podľa tohto rebríčka patrí ku krajinám s piatym najsilnejším pasom na svete, informuje spravodajca TASR.



Belgický denník The Brussels Times vo štvrtok informoval, že Belgičania môžu byť hrdí na svoj cestovný doklad, lebo im zaručuje bezvízový prístup do 126 krajín po celom svete. V 47 krajinách dostanú víza po príchode na ich územie (nemusia žiadať o víza do 173 krajín) a iba 25 štátov vyžaduje vydanie víz pred vycestovaním. Denník pripomenul, že od roku 2016 sa belgický pas výrazne posilnil, pričom počet bezvízových krajín vzrástol o 12 percent.



Spoločnosť Arton Capital vypočítava silu pasov podľa vízovej povinnosti – udeľuje body na základe počtu krajín, do ktorých je možné vycestovať bez víz, s elektronickými vízami či prostredníctvom víz získaných po prílete. Podľa tejto metódy sú na čele rebríčka Spojené arabské emiráty, ktorých pas otvára dvere do 122 krajín bez vízovej povinnosti, v 59 štátoch ich občania získajú víza po príchode a len 17 krajín vyžaduje víza vopred cez žiadosti na veľvyslanectvách alebo konzulátoch.



Všetkých 27 členských krajín EÚ je v skupine krajín s najsilnejšími pasmi. Najlepšie, v druhej skupine, sú na tom Fíni, Francúzi, Holanďania, Luxemburčania, Nemci, Rakúšania, Španieli, Švédi a Taliani, ktorí nemusia dopredu žiadať o víza 174 krajín. Belgicko sa o tretie miesto (173 krajín bez víz) delí s Dánskom, Írskom, Nórskom, Novým Zélandom, Poľskom, Portugalskom, Spojeným kráľovstvom a USA.



Kým Česká republika a Maďarsko alebo Litva sa ocitli v štvrtej skupine najsilnejších pasov (172 krajín bez vízovej žiadosti), Slovensko je spolu s Maltou a Singapurom v piatej skupine (171 krajín). Slováci sa bez víz dostanú do 121 krajín, v 50 štátoch víza získajú po príchode na ich územie a 27 krajín ešte stále od nich vyžaduje víza získané po predošlej žiadosti.



V rámci EÚ majú najmenej silné pasy Chorváti, Rumuni a Bulhari, ktorí môžu bez víz cestovať do 168 krajín a do 30 štátov sa dostanú len prostredníctvom klasických víz.



Trojicu najslabších pasov majú podľa tohto rebríčka krajiny poznačené dlhodobou nestabilitou a vojnovými konfliktami – Irak (víza jeho občania potrebujú do 157 krajín), Sýria (158) a Afganistan (159).