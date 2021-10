Delegácia EP v Maďarsku zostala v otázke právneho štátu bez odpovedí

Budapešť 5. októbra (TASR) – Delegácia monitorovacej skupiny Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci dospela počas minulotýždňového monitorovania stavu právneho štátu v Maďarsku k protichodným záverom, konštatoval v utorok spravodajský server index.hu s odvolaním sa na pondelňajšiu tlačovú konferenciu monitorovacej skupiny v Štrasburgu.



Agentúra MTI napísala, že v súvislosti s nezávislosťou súdnictva sa medzi členmi skupiny vynorili obavy, avšak podľa iného postoja Maďarsko je právnym štátom.



„Na naše otázky sme počas návštevy nedostali od maďarských orgánov odpovede," vyhlásila v Štrasburgu vedúca skupiny Gwendoline Delbosová-Corfieldová.



Podľa Španiela Jorgeho Buxadého Villalbu z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov v Maďarsku funguje právny štát. „Je to krajina, v ktorej vládnu na základe zákonov prijatých parlamentom," zdôraznil.



Delbosová-Corfieldová, ktoré je poslankyňou vo frakcii Zelených, vyjadrila obavy zo skutočnosti, že predsedu najvyššieho súdu a ústavného súdu volí zákonodarný zbor dvojtretinovou väčšinou, pričom na základe nedávno zavedených reforiem im čoraz viac posilňujú moc.



V otázke slobody a plurality médií vedúca skupiny dodala, že príslušné maďarské orgány síce predložili údaje potvrdzujúce, že v tejto krajine je aspoň toľko médií kritických voči vláde než provládnych, ale z verejných financií sú médiá financované nevyvážene.



Buxadé Villalba vedúcej skupiny vytkol, že pri prezentácii postoja monitorovacej skupiny zdôrazňuje svoje osobné názory. „Pri návšteve Budapešti sme nenašli jediný vecný dôkaz o porušovaní ľudských práv. Úlohou EP je brániť ľudské práva a nie zasahovať do vnútornej politiky členskej krajiny," dodal.



Bettina Vollathová zo skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP vyjadrila názor, že v Maďarsku sa stav právneho štátu ďalej zhoršil vplyvom vládnuceho autoritárskeho režimu.



Podľa Nicolasa Baya, podpredsedu pravicovej skupiny Identita a demokracia, bolo načasovanie misie monitorovacej skupiny mimoriadne zlé, pretože v krajine práve prebiehajú opozičné primárne voľby. Bay podčiarkol, že monitorovacia skupina nenašla žiadne dôkazy porušovania ľudských práv, avšak delegácia skupiny prišla do Maďarska už s kritickým názorom na maďarskú vládu.



EP v roku 2018 vyzvala členské krajiny, aby preverili, či Maďarsko neporušuje základné hodnoty Únie. Delegácia má predložiť v EP aktuálnu správu o Maďarsku v decembri.