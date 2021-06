Index.hu: Diplomacia nevie o avizovanej Putinovej návšteve Budapešti

Budapešť 7. júna (TASR) - Maďarské ministerstvo zahraničných vecí nevie o tom, že by tento týždeň mal navštíviť Budapešť prezident Ruskej federácie Vladimir Putin. Napísal to v pondelok spravodajský server Index.hu po tom, čo minulú sobotu maďarský vládny denník Magyar Nemzet tvrdil, že tento týždeň má do maďarského hlavného mesta na majstrovstvá sveta v džude pricestovať Putin, ako aj predseda talianskej ultrapravicovej strany Liga Severu Matteo Salvini.



"Nevieme o takejto návšteve," konštatoval rezort diplomacie. Magyar Nemzet uviedol, že Putinovu cestu do Budapešti potvrdil aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa Index.hu však hovorca potvrdil iba pozvanie, nie samotnú návštevu.



Podľa reakcie maďarského ministerstva zahraničných vecí, ktoré je zodpovedné za prijímanie oficiálnych delegácií, doposiaľ z Moskvy neprišla žiadna správa v tejto súvislosti, dodal server.



Putina do maďarského hlavného mesta pozval predseda Medzinárodnej federácie džuda (IJF) Marius L. Vizer na majstrovstvá sveta v džude, ktoré sa začali v nedeľu.



Ruský prezident, ktorý je veľkým priaznivcom džuda, navštívil aj v roku 2017 budapeštianske majstrovstvá sveta, ktoré sa konali v športovej hale Papp László Sportaréna.



Tam sa Putin stretol a rokoval s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.



Ruský prezident navštívil Budapešť naposledy v októbri 2019 a Salvini vlani v apríli.



Blízkym priateľom Vizera je aj populárny taliansky spevák Al Bano; taliansky exminister vnútra Salvini pravdepodobne príde s ním, napísal Magyar Nemzet.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)