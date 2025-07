index.hu: Modul Dragon sa vracia z ISS, o experimenty Kapua je záujem

Budapešť 15. júla (TASR) - Návratová kapsula Dragon spoločnosti SpaceX, ktorá sa s posádkou misie Axiom-4 v pondelok popoludní (SELČ) úspešne oddelila od Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), pristane na Zemi v utorok na palube so štyrmi astronautmi vrátane maďarského astronauta a vedca Tibora Kapua. Uviedol to v utorok server idnex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Spracovanie údajov z trojtýždňovej misie bude trvať niekoľko mesiacov a tamojšie maďarské experimenty pritiahli záujem medzinárodných organizácií a spoločností. Viaceré z nich ponúkli ďalšiu spoluprácu, uviedla pre server vedúca maďarského vládneho astronautického programu HUNOR Orsolya Ferenczová. Kapu v rámci maďarského programu Hunor uskutočnil 25 experimentov a vedeckých programov.



Kapsula Dragon by mala pristáť v Tichom oceáne pri pobreží Kalifornie v utorok okolo poludnia stredoeurópskeho letného času po 22,5 hodine letu. Predtým astronauti používajúci kapsulu firmy SpaceX pristáli neďaleko Floridy na východnom pobreží Spojených štátov.



Na Zem sa vracajú astronauti Američanka Peggy Whitsonová, Ind Šubhanšu Šukla, Poliak Slawosz Uznaňski-Wišniewski a Maďar Tibor Kapu. Títo traja muži sa stali prvými zástupcami svojich krajín na ISS a druhými astronautmi z Indie, Poľska a Maďarska – predtým občania týchto krajín absolvovali jeden let do vesmíru na sovietskych kozmických lodiach.



Misia Axiom-4 bola pôvodne naplánovaná na dva týždne, ale nakoniec strávili na obežnej dráhe o niekoľko dní viac. Počas pobytu na ISS Whitsonová a jej kolegovia urobili viac ako 60 vedeckých experimentov: okrem iného skúmali rôzne aspekty vplyvu beztiažového stavu na ľudské telo a živé tkanivo a vykonávali aj pozorovania Zeme.



Táto misia bola štvrtou v poradí medzi SpaceX a Axiom Space v rámci projektu vyslania súkromných misií na ISS na lodiach Crew Dragon, ktoré sa používajú aj na prepravu stálych posádok na stanicu. Predchádzajúci komerčný let Crew Dragon na ISS (misia Ax-3) sa uskutočnil v januári 2024.